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Після ударів України по НПЗ Москви у Кремлі справжня істерика: яке дивне рішення прийняте

Наразі безпосередньо біля НПЗ розміщено щонайменше чотири зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь"

22 червня 2026, 18:35
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Клименко Елена

Після серії ударів по Московському нафтопереробному заводу, який розташований приблизно за 15 кілометрів від Кремля, російська сторона різко посилила його протиповітряну оборону, розгорнувши навколо об’єкта значну кількість ЗРГК "Панцирь". Як повідомляє портал Defense Express, після повторної атаки РФ почала оперативно стягувати до району всі доступні зенітні комплекси, які були у розпорядженні.

Після ударів України по НПЗ Москви у Кремлі справжня істерика: яке дивне рішення прийняте

Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, один із "Панцирів" зафіксували буквально за кількасот метрів від підприємства. Ймовірно, його перекинули з іншої ділянки, зокрема з фронтових напрямків, що також може свідчити про обмеженість ресурсів та нестачу ракетного боєкомплекту. Водночас експерти звертають увагу, що через сумнівну результативність цієї системи ППО російське командування вирішило компенсувати її слабкі місця кількістю, розмістивши одразу декілька одиниць на обмеженій території. 

На основі відеоматеріалів із відкритих джерел встановлено, що в радіусі близько 300 метрів було розміщено щонайменше три ЗРГК "Панцирь" різних модифікацій. Усі вони були встановлені поспіхом на підвищених точках — зокрема на естакадах з’їздів з МКАД, менш ніж за кілометр від території НПЗ.

У повідомленні зазначається: "прямо впритул до НПЗ розгорнуто одразу щонайменше 4 ЗРГК "Панцирь"". Водночас аналітики не виключають, що в цьому районі можуть перебувати й інші установки, які поки що не потрапили в об’єктиви камер.

Фахівці підкреслюють, що така концентрація засобів ППО навколо одного об’єкта може призвести до ослаблення захисту інших стратегічно важливих напрямків, що потенційно створює додаткові вразливості для російської оборонної системи.

Портал "Коментарі" вже писав, що у тимчасово окупованому Криму спостерігається серйозна нестабільність в роботі енергетичної інфраструктури, що змусило окупаційну адміністрацію запровадити жорсткі графіки подачі електроенергії. Перебої зі світлом зафіксовані в різних частинах півострова — на північному заході, у центральних районах та на півдні, що також спричинило проблеми з водопостачанням через зупинку насосного обладнання.



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