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После ударов Украины по НПЗ Москвы в Кремле настоящая истерика: какое странное решение принято

В настоящее время непосредственно возле НПЗ размещено по меньшей мере четыре зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь"

22 июня 2026, 18:35
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Клименко Елена

После серии ударов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному примерно в 15 километрах от Кремля, российская сторона резко усилила его противовоздушную оборону, развернув вокруг объекта значительное количество ЗРГК "Панцирь". Как сообщает портал Defense Express , после повторной атаки РФ начала оперативно взимать в район все доступные зенитные комплексы, которые были в распоряжении.

После ударов Украины по НПЗ Москвы в Кремле настоящая истерика: какое странное решение принято

Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, один из "панцирей" зафиксировали буквально в нескольких сотнях метров от предприятия. Вероятно, его перебросили с другого участка, в частности, с фронтовых направлений, что также может свидетельствовать об ограниченности ресурсов и нехватке ракетного боекомплекта. В то же время эксперты обращают внимание, что из-за сомнительной результативности этой системы ПВО российское командование решило компенсировать ее слабые места количеством, разместив сразу несколько единиц на ограниченной территории.  

На основе видеоматериалов из открытых источников установлено, что в радиусе около 300 метров было размещено по меньшей мере три ЗРГК "Панцирь" разных модификаций. Все они были установлены спешно на повышенных точках — в частности, на эстакадах съездов с МКАД, менее чем в километре от территории НПЗ.

В сообщении отмечается: "прямо вплотную к НПЗ развернуто сразу по меньшей мере 4 ЗРГК "Панцирь"". В то же время аналитики не исключают, что в этом районе могут находиться и другие установки, пока не попавшие в объективы камер.

Специалисты подчеркивают, что такая концентрация средств ПВО вокруг одного объекта может привести к ослаблению защиты других стратегически важных направлений, что потенциально создает дополнительные уязвимости для российской оборонной системы.

Портал "Комментарии" уже писал, что во временно оккупированном Крыму наблюдается серьезная нестабильность в работе энергетической инфраструктуры, что заставило оккупационную администрацию ввести жесткие графики подачи электроэнергии. Перебои со светом зафиксированы в разных частях полуострова — на северо-западе, в центральных районах и на юге, что также повлекло за собой проблемы с водоснабжением из-за остановки насосного оборудования.



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