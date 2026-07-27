Після ударів РФ траса без палива: на якій важливій дорозі не залишилося жодної працюючої АЗС

На ділянці автодороги Харків – Полтава більше не залишилося жодної діючої автозаправної станції. Про це повідомив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик в ефірі Espreso та Slawa.TV, попередивши водіїв про необхідність заздалегідь планувати маршрут та запасатися паливом.

Удари по АЗС. Фото: з відкритих джерел

За його словами, найскладніша ситуація склалася на трасі Харків – Київ, де на відрізку до Полтави всю паливну інфраструктуру фактично знищено. Йдеться як про заправки у Валках, так і Чутове, а також на інших ділянках дороги.

Депутат зазначив, що останню АЗС, яка продовжувала працювати в селищі Валки, було знищено 26 липня. Після цього автомобілісти втратили можливість дозаправитися на всьому маршруті між Харковом та Полтавою.

У зв'язку із цим Скорик закликав водіїв заздалегідь розраховувати кількість палива перед поїздкою, щоб уникнути критичних ситуацій у дорозі.

Водночас він наголосив, що, незважаючи на масштабні руйнування мережі автозаправних станцій, говорити про паливну чи продовольчу кризу в регіоні поки що підстав немає.

За інформацією депутата, з початку повномасштабної війни в Україні було знищено понад 200 автозаправних станцій, з яких понад 80 перебували у Харкові та Харківській області. Це робить регіон одним із найбільш постраждалих з погляду руйнування паливної інфраструктури.

Незважаючи на постійні удари та втрати, постачання пального продовжується, а українська логістика адаптується до нових умов. Проте ситуація на харківському напрямку залишається вкрай складною, а відсутність заправок на одному з ключових транспортних маршрутів вже створює серйозні незручності для цивільних водіїв та перевізників.

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