После ударов РФ трасса без топлива: на какой важной дороге не осталось ни одной работающей АЗС

На участке автодороги Харьков – Полтава больше не осталось ни одной действующей автозаправочной станции. Об этом сообщил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик в эфире Espreso и Slawa.TV, предупредив водителей о необходимости заранее планировать маршрут и запасаться топливом.

Удары по АЗС. Фото: из открытых источников

По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась на трассе Харьков – Киев, где на отрезке до Полтавы вся топливная инфраструктура фактически уничтожена. Речь идет как о заправках в Валках, так и в Чутово, а также на других участках дороги.

Депутат отметил, что последняя АЗС, продолжавшая работать в поселке Валки, была уничтожена 26 июля. После этого автомобилисты лишились возможности дозаправиться на всем маршруте между Харьковом и Полтавой.

В связи с этим Скорик призвал водителей заранее рассчитывать количество топлива перед поездкой, чтобы избежать критических ситуаций в дороге.

Вместе с тем он подчеркнул, что, несмотря на масштабные разрушения сети автозаправочных станций, говорить о топливном или продовольственном кризисе в регионе пока оснований нет.

По информации депутата, с начала полномасштабной войны в Украине были уничтожены более 200 автозаправочных станций, из которых свыше 80 находились в Харькове и Харьковской области. Это делает регион одним из наиболее пострадавших с точки зрения разрушения топливной инфраструктуры.

Несмотря на постоянные удары и потери, поставки горючего продолжаются, а украинская логистика адаптируется к новым условиям. Однако ситуация на харьковском направлении остается крайне сложной, а отсутствие заправок на одном из ключевых транспортных маршрутов уже создает серьезные неудобства для гражданских водителей и перевозчиков.

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