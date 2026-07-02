Після ударів по АЗС на Сумщині вводять надзвичайну схему: як тепер продаватимуть паливо

У Тростянецькій громаді Сумської області почали впроваджувати нову систему забезпечення мешканців паливом після пошкодження стаціонарних автозаправних станцій. Тепер пальне продаватимуть через мобільні автозаправні комплекси, які зможуть швидко змінювати місце роботи залежно від ситуації з безпекою.

Мобільні АЗС. Фото: з відкритих джерел

Про таке рішення повідомили у Тростянецькій міській раді. Там пояснили, що мобільні пункти створені для того, щоб жителі не залишилися без можливості заправити автомобілі, незважаючи на наслідки російських атак.

Головною особливістю нової схеми стане постійне переміщення автозаправників. Машини не надовго зупинятимуться в одному місці, оскільки це може зробити їхньою потенційною метою для нових ударів. Саме тому конкретні точки продажу палива регулярно змінюватимуться.

Про час роботи мобільної АЗС, її місцезнаходження та подальше переміщення мешканців оперативно інформуватимуть через офіційний Telegram-канал міської ради. Влада закликає автомобілістів уважно стежити за оновленнями, щоб своєчасно дізнаватися про нові точки продажу палива.

При цьому запроваджено і додаткові обмеження. Відпустка пального здійснюватиметься виключно за розрахунок готівки. Крім того, під час оголошення повітряної тривоги робота мобільних заправок повністю припинятиметься до відбою сигналу.

У місцевій владі наголошують, що такий формат є вимушеним заходом, спрямованим одночасно на забезпечення жителів необхідним паливом та зниження ризиків для персоналу та цивільного населення в умовах постійної загрози нових російських обстрілів.

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