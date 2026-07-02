После ударов по АЗС на Сумщине вводят чрезвычайную схему: как теперь будут продавать топливо

В Тростянецкой общине Сумской области начали внедрять новую систему обеспечения жителей топливом после повреждения стационарных автозаправочных станций. Теперь горючее будут продавать через мобильные автозаправочные комплексы, которые смогут быстро менять место работы в зависимости от ситуации с безопасностью.

Мобильные АЗС. Фото: из открытых источников

О таком решении сообщили в Тростянецком городском совете. Там пояснили, что мобильные пункты созданы для того, чтобы жители не остались без возможности заправить автомобили, несмотря на последствия российских атак.

Главной особенностью новой схемы станет постоянное перемещение автозаправщиков. Машины не будут надолго останавливаться в одном месте, поскольку это может сделать их потенциальной целью для новых ударов. Именно поэтому конкретные точки продажи топлива будут регулярно меняться.

О времени работы мобильной АЗС, ее местонахождении и последующем перемещении жителей будут оперативно информировать через официальный Telegram-канал городского совета. Власти призывают автомобилистов внимательно следить за обновлениями, чтобы своевременно узнавать о новых точках продажи топлива.

При этом введены и дополнительные ограничения. Отпуск горючего будет осуществляться исключительно за наличный расчет. Кроме того, во время объявления воздушной тревоги работа мобильных заправок будет полностью прекращаться до отбоя сигнала.

В местных властях подчеркивают, что такой формат является вынужденной мерой, направленной одновременно на обеспечение жителей необходимым топливом и снижение рисков для персонала и гражданского населения в условиях постоянной угрозы новых российских обстрелов.

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