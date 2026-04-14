Після розмови з Рютте Зеленський натякнув, що варто чекати на добрі новини щодо захисту неба

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Марком Рютте щодо програми PURL у контексті захисту українського неба. Як повідомляє портал "Коментарі", про це український лідер сам повідомив у соцмережах.

Президент розповів, що говорив із Рютте про захист неба, програму PURL, яка дозволяє Україні отримувати ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Зеленський зазначив, що слід очікувати новин щодо PURL.

Також сторони обговорили ключові питання безпеки, які "зараз є для всіх у світі".

"Важливо, щоб ми всі координувалися та зміцнювали один одного. Сила для ППО – це наш ключовий пріоритет, і життя людей має бути захищене", – зазначив Володимир Зеленський.

