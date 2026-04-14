logo_ukra

BTC/USD

74534

ETH/USD

2388.43

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Після розмови з Рютте Зеленський натякнув, що варто чекати на добрі новини щодо захисту неба
commentss НОВИНИ Всі новини

Після розмови з Рютте Зеленський натякнув, що варто чекати на добрі новини щодо захисту неба

Володимир Зеленський анонсував новини щодо PURL

14 квітня 2026, 13:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Марком Рютте щодо програми PURL у контексті захисту українського неба. Як повідомляє портал "Коментарі", про це український лідер сам повідомив у соцмережах.

Володимир Зеленський та Марк Рютте

Президент розповів, що говорив із Рютте про захист неба, програму PURL, яка дозволяє Україні отримувати ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Зеленський зазначив, що слід очікувати новин щодо PURL.

Також сторони обговорили ключові питання безпеки, які "зараз є для всіх у світі".

"Важливо, щоб ми всі координувалися та зміцнювали один одного. Сила для ППО – це наш ключовий пріоритет, і життя людей має бути захищене", – зазначив Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" – президент Володимир Зеленський заявив про якісний перелом в обороноздатності України. За його словами, вперше в історії держава має достатній рівень озброєння, щоб ефективно відбивати російські удари і діяти на випередження.

У зверненні до Дня працівника оборонно-промислового комплексу глава держави наголосив: Україна сьогодні перебуває у сильнішій позиції, ніж у 2014 році та у попередні історичні періоди протистояння з Росією. Він назвав це результатом системної трансформації армії та ОПК на тлі повномасштабної війни.

Зеленський зазначив, що українська оборона не лише витримала удар, а й адаптувалася до нових умов. Ключову роль у цьому відіграли сучасні технології – насамперед безпілотники, котрі кардинально змінили підхід до ведення бойових дій.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини