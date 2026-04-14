После разговора с Рютте Зеленский намекнул, что стоит ждать хороших новостей по защите неба

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте относительно программы PURL в контексте защиты украинского неба. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер сам сообщил в соцсетях.

Президент рассказал, что говорил с Рютте о защите неба, программе PURL, которая позволяет Украине получать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Зеленский отметил, что следует ожидать новостей относительно PURL.

Также стороны обсудили ключевые вопросы безопасности, которые "сейчас есть для всех в мире".

"Важно, чтобы мы все координировались и укрепляли друг друга. Сила для ПВО – это наш ключевой приоритет, и жизнь людей должна быть защищена", – отметил Владимир Зеленский.

президент Владимир Зеленский заявил о качественном переломе в обороноспособности Украины. По его словам, впервые в истории государство располагает достаточным уровнем вооружения, чтобы эффективно отражать российские удары и действовать на опережение.

В обращении ко Дню работника оборонно-промышленного комплекса глава государства подчеркнул: Украина сегодня находится в более сильной позиции, чем в 2014 году и в предыдущие исторические периоды противостояния с Россией. Он назвал это результатом системной трансформации армии и ОПК на фоне полномасштабной войны.

Зеленский отметил, что украинская оборона не только выдержала удар, но и адаптировалась к новым условиям. Ключевую роль в этом сыграли современные технологии – прежде всего беспилотники, которые кардинально изменили подход к ведению боевых действий.



