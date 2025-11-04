Після Покровська буде ще страшніше: розкрито велику загрозу для обласного центру

Російські загарбники не припиняють свої амбіції, прагнучи захопити ще більше територій в Україні. Ситуація в Покровську залишається складною та напруженою, оскільки ворог не зупиняється у своїх намаганнях захопити нові регіони. Однак, за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, наступ на Дніпро наразі не є реальним сценарієм.

Фото: з відкритих джерел

Коваленко запевнив, що загрози наступу на Дніпро наразі немає, оскільки для цього у Росії не вистачає ресурсів.

"Навіть якщо їм вдасться захопити Покровськ, в них не буде сенсу розпорошувати сили на наступ у напрямку Павлограда чи Дніпра. Логічніше для них буде рухатися на Добропілля та Дружківку, де зосереджена більша стратегічна важливість", — пояснив експерт.

Підтримав ці слова і командир 67-ї окремої механізованої бригади підполковник Олександр Шаптала. У своєму інтерв'ю Українській правді він зазначив, що навіть у разі захоплення Покровська, російські війська не зможуть швидко дістатися до Дніпра в найближчому майбутньому. За його словами, всі зусилля українських сил зосереджені на тому, щоб відкинути загарбників за межі Дніпропетровської області.

"Наші основні зусилля спрямовані на відновлення кордонів Дніпропетровщини, і це цілком реально. Ми досягаємо успіхів на певних ділянках фронту, але також стикаємось з проблемами. Однак, і в росіян є серйозні труднощі — вони не можуть швидко поповнювати свої сили та засоби, а ми, у свою чергу, знищуємо їхні логістичні маршрути та склади, навіть глибоко в Донецькій, Луганській областях та на території Росії", — зазначив Шаптала.

