После Покровска будет еще страшнее: раскрыта большая угроза для областного центра

Российские захватчики не прекращают свои амбиции, стремясь захватить еще больше территории в Украине. Ситуация в Покровске остается сложной и напряженной, поскольку враг не останавливается в своих попытках захватить новые регионы. Однако, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, наступление на Днепр пока не является реальным сценарием.

Фото: из открытых источников

Коваленко заверил, что угрозы наступления на Днепр пока нет, потому что для этого у России не хватает ресурсов.

"Даже если им удастся захватить Покровск, у них не будет смысла распылять силы на наступление в направлении Павлограда или Днепра. Логичнее для них будет двигаться на Доброполье и Дружковку, где сосредоточена большая стратегическая важность", — пояснил эксперт.

Поддержал эти слова и командир 67-й отдельной механизированной бригады подполковник Александр Шаптала. В своем интервью Украинской правде он отметил, что даже в случае захвата Покровска российские войска не смогут быстро добраться до Днепра в ближайшем будущем. По его словам, все усилия украинских сил сосредоточены на том, чтобы отвергнуть захватчиков за пределы Днепропетровской области.

"Наши основные усилия направлены на восстановление границ Днепропетровщины, и это вполне реально. Мы достигаем успехов на определенных участках фронта, но также сталкиваемся с проблемами. Однако, и у россиян есть серьезные трудности — они не могут быстро пополнять свои силы и средства, а мы, в свою очередь, уничтожаем их логистические маршруты и составы," Шептало.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Одной из ключевых тем их переговоров станет энергетическое сотрудничество.