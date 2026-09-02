Після перемир'я Путін забере весь лівий берег: озвучено тривожний прогноз про пастку для України

Ідея тимчасового припинення бойових дій може виглядати привабливою, однак для України вона приховує серйозні військові ризики. Якщо Росія отримає кілька місяців перепочинку без жорстких гарантій безпеки, Кремль використає цей час для накопичення резервів, виробництва озброєння та підготовки нового наступу. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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За словами експерта, головна проблема полягає у нерівності ресурсів. Росія має значно більший мобілізаційний потенціал, розвиненішу військову промисловість і здатність швидше відновлювати втрати. Саме тому однакова за тривалістю пауза принесе Москві значно більше користі, ніж Україні.

"Оперативна пауза потрібна всім, крім українців. На нас напала ресурсна країна, у якої ресурсів на порядок більше, ніж у нас. Поки ми будемо відновлювати одну умовну бойову одиницю, Росія за цей самий час створить десять. Саме тому будь-яке перемир’я без гарантій працюватиме насамперед на Кремль", — заявив Роман Світан.

Експерт наголошує, що подібний сценарій Україна вже переживала після Мінських домовленостей. Період відносного затишшя Росія використала не для пошуку миру, а для переозброєння армії та підготовки до повномасштабного вторгнення.

"Кілька років росіяни взяли оперативної паузи, підготувалися до 2022 року і вдарили так, що ми втратили щонайменше пів мільйона людей. Це була не дорога до миру — це був час, який Москва використала для підготовки великої війни", — підкреслив військовий експерт.

На думку Світана, нинішня ситуація ще небезпечніша, адже Росія продовжує нарощувати виробництво зброї та формувати нові підрозділи. Якщо Україна погодиться на припинення вогню без ефективного механізму стримування, це може відкрити Кремлю шлях до нової масштабної операції.

"Якщо дати їм оперативну паузу, ми можемо втратити мільйони людей. І мова вже не лише про Донбас чи сухопутний коридор до Криму — під загрозою може опинитися весь лівий берег України вже під час першого нового наступу", — попередив Світан.

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