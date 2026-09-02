После перемирия Путин заберет весь левый берег: озвучен тревожный прогноз о ловушке для Украины

Идея временного прекращения боевых действий может выглядеть привлекательной, однако для Украины она скрывает серьезные военные риски. Если Россия получит несколько месяцев отдыха без жестких гарантий безопасности, Кремль использует это время для накопления резервов, производства вооружения и подготовки нового наступления. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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По словам эксперта, главная проблема состоит в неравенстве ресурсов. Россия имеет значительно больший мобилизационный потенциал, более развитую военную промышленность и способность быстрее восстанавливать потери. Именно поэтому одинаковая по продолжительности пауза принесет Москве гораздо больше пользы, чем Украине.

"Оперативная пауза нужна всем, кроме украинцев. На нас напала ресурсная страна, у которой ресурсов на порядок больше, чем у нас. Пока мы будем восстанавливать одну условную боевую единицу, Россия за это же время создаст десять. Именно поэтому любое перемирие без гарантий будет работать, прежде всего, на Кремль", — заявил Роман Свитан.

Эксперт отмечает, что подобный сценарий Украина уже переживала после Минских договоренностей. Период относительного затишья Россия использовала не для поиска мира, а для перевооружения армии и подготовки к полномасштабному вторжению.

"Несколько лет россияне взяли оперативную паузу, подготовились к 2022 году и ударили так, что мы потеряли минимум полмиллиона человек. Это была не дорога к миру — это было время, которое Москва использовала для подготовки большой войны", — подчеркнул военный эксперт.

По мнению Свитана, нынешняя ситуация еще более опасна, ведь Россия продолжает наращивать производство оружия и формировать новые подразделения. Если Украина согласится на прекращение огня без эффективного сдерживающего механизма, это может открыть Кремлю путь к новой масштабной операции.

"Если дать им оперативную паузу, мы можем потерять миллионы людей. И речь уже не только о Донбассе или сухопутном коридоре в Крым — под угрозой может оказаться весь левый берег Украины уже во время первого нового наступления", — предупредил Свитан.

Портал "Комментарии" уже писал , что массированные российские удары по Украине могут иметь определенный пропагандистский эффект накануне парламентских выборов в РФ, однако считать избирательную кампанию главной причиной усиления атак не стоит. Более серьезным сигналом является появление реактивных беспилотников, против которых Украине необходимо быстро масштабировать новые средства противодействия. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак.