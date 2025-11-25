Після переговорів у Женеві РФ опинилася у страшній пастці: що відбувається

У Женеві відбулися консультації між США, Україною та європейськими партнерами щодо так званого мирного плану Дональда Трампа. Після зустрічі у Вашингтоні повідомили про зміни у документі, проте деталі оновлених пунктів поки залишаються невідомими. Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов у ефірі 24 Каналу поділився оцінкою підсумків женевських переговорів. Він пояснив, чому нова конфігурація плану створює дипломатичну пастку для Кремля і як це впливає на позиції України, США та Росії.

Фото: з відкритих джерел

За словами Сазонова, проєкт на 28 пунктів підготували Кирило Дмитрієв та Стів Віткофф як спробу запропонувати Росії привабливі умови. Документ повністю не оприлюднювали, проте окремі деталі почали поступово з’являтися у медіа. Це дозволяло Кремлю формувати власне сприйняття плану, подаючи відмову України не як відмову від пропозицій Дмитрієва і Віткоффа, а як нібито відмову від ініціативи Трампа.

Таким чином Москві намагалися нав’язати штучний вибір: або погодитися на "план Трампа", або "не бажати миру" та посваритися з Вашингтоном. Російські медіа подали це як можливу загрозу припинення військової допомоги та обміну розвідданими, хоча Трамп у відповідях на питання про план не говорив про зупинку допомоги Україні.

Пізніше Дональд Трамп уточнив, що жодного дедлайну для ухвалення плану немає, а Україна веде переговори з США. Сенатор Марко Рубіо підтвердив, що вимоги укластися у певний термін більше немає, знімаючи частину штучного тиску на Київ.

Після консультацій у Женеві ситуація змінилася не на користь Кремля. Оновлений план отримав підтримку Трампа, який публічно позиціонує себе миротворцем. США та європейські партнери залучені до процесу, що створює для Москви незручну дипломатичну позицію. Тепер саме Росія виглядає стороною, яка не бажає миру, тоді як Україна, США та Європа підтримують документ.

Окрім дипломатичної пастки, Росія опинилася й під економічним тиском. Нові санкції США вже вплинули на енергетичні компанії РФ: танкери з нафтою не можуть знайти порти, а покупці відмовляються приймати вантажі. Через це ціна на нафту Urals знизилася до мінімуму, а ризик потрапити під американські санкції стримує навіть попередніх торговельних партнерів Москви.

