После переговоров в Женеве РФ оказалась в страшной ловушке: что происходит

В Женеве состоялись консультации между США, Украиной и европейскими партнерами по так называемому мирному плану Дональда Трампа. После встречи в Вашингтоне сообщили об изменениях в документе, однако детали обновленных пунктов остаются неизвестными. Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в эфире 24 канала поделился оценкой итогов женевских переговоров. Он объяснил, почему новая конфигурация плана создает дипломатическую ловушку для Кремля и как это влияет на позиции Украины, США и России.

Фото: из открытых источников

По словам Сазонова, проект на 28 пунктов подготовили Кирилл Дмитриев и Стив Виткофф как попытку предложить России привлекательные условия. Документ полностью не обнародован, однако отдельные детали начали постепенно появляться в медиа. Это позволяло Кремлю формировать собственное восприятие плана, подавая отказ Украины не как отказ от предложений Дмитриева и Виткоффа, а якобы отказ от инициативы Трампа.

Таким образом, Москве пытались навязать искусственный выбор: либо согласиться на "план Трампа", либо "не желать мира" и поссориться с Вашингтоном. Российские медиа подали это как возможную угрозу прекращения военной помощи и обмена разведданными, хотя Трамп в ответе на вопрос о плане не говорил об остановке помощи Украине.

Позже Дональд Трамп уточнил, что ни одного дедлайна для принятия плана нет, а Украина ведет переговоры с США. Сенатор Марко Рубио подтвердил, что требования уложиться в определенный срок больше нет, снимая часть искусственного давления на Киев.

После консультаций в Женеве ситуация изменилась не в пользу Кремля. Обновленный план получил поддержку Трампа, публично позиционирующего себя миротворцем. США и европейские партнеры вовлечены в процесс, создающий для Москвы неудобную дипломатическую позицию. Теперь именно Россия выглядит не желающей мира стороной, тогда как Украина, США и Европа поддерживают документ.

Кроме дипломатической ловушки Россия оказалась и под экономическим давлением. Новые санкции США уже оказали влияние на энергетические компании РФ: танкеры с нефтью не могут найти порты, а покупатели отказываются принимать грузы. Поэтому цена на нефть Urals снизилась до минимума, а риск попасть под американские санкции сдерживает даже предыдущих торговых партнеров Москвы.

