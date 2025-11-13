Після Орбана підсанкційний олігарх, який втік з країни, закликав Зеленського піти у відставку

Рубрики
Лиля Воробьева
Підсанкційний олігарх і народний депутат VII–IX скликань Вадим Новинський, якому висунуто підозру у державній зраді, намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Він закликав до відставки президента Володимира Зеленського та виступив із заявами про необхідність зміни влади. Про це повідомляють "Коментарі" із посиланням на публікацію Новинського у Facebook.
Вадим Новинський (фото з відкритих джерел)
Його заклики з’явилися після заяв прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який звинуватив Україну у "воєнній мафії" на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі". Колишній куратор Російської православної церкви в Україні використав ситуацію з операцією "Мідас", аби посилити напруження всередині держави, що, своєю чергою, вигідно президенту країни-агресорки Володимиру Путіну.
"Володимир Зеленський повинен покинути пост президента – головний висновок з останніх подій. Він втратив моральне право бути главою держави і верховним головнокомандувачем: в той час, коли солдати і мирні люди гинуть на війні, він і його команда, як виявилося, займалися відвертим мародерством", – зазначив Новинський.
Політик, який перебуває у конфлікті з президентом через запроваджені проти нього персональні санкції, продовжує активно поширювати заклики до відставки Зеленського.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, слідом за своїм міністром закордонних справ, відреагував на черговий корупційний скандал в Україні, повідомивши про це у Facebook.
Коментуючи останні розслідування, Орбан назвав ситуацію в Україні "військовою мафією", пов’язаною з президентом Зеленським.
Він також повторив, що Угорщина не має наміру пересилати кошти свого народу в Україну, підкресливши натомість нещодавнє затвердження соціальних виплат для угорських сімей.