Після Орбана підсанкційний олігарх, який втік з країни, закликав Зеленського піти у відставку

Підсанкційний олігарх і народний депутат VII–IX скликань Вадим Новинський, якому висунуто підозру у державній зраді, намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Він закликав до відставки президента Володимира Зеленського та виступив із заявами про необхідність зміни влади. Про це повідомляють "Коментарі" із посиланням на публікацію Новинського у Facebook.

Вадим Новинський (фото з відкритих джерел)

Його заклики з’явилися після заяв прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який звинуватив Україну у "воєнній мафії" на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі". Колишній куратор Російської православної церкви в Україні використав ситуацію з операцією "Мідас", аби посилити напруження всередині держави, що, своєю чергою, вигідно президенту країни-агресорки Володимиру Путіну.

"Володимир Зеленський повинен покинути пост президента – головний висновок з останніх подій. Він втратив моральне право бути главою держави і верховним головнокомандувачем: в той час, коли солдати і мирні люди гинуть на війні, він і його команда, як виявилося, займалися відвертим мародерством", – зазначив Новинський.

Політик, який перебуває у конфлікті з президентом через запроваджені проти нього персональні санкції, продовжує активно поширювати заклики до відставки Зеленського.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, слідом за своїм міністром закордонних справ, відреагував на черговий корупційний скандал в Україні, повідомивши про це у Facebook.

Коментуючи останні розслідування, Орбан назвав ситуацію в Україні "військовою мафією", пов’язаною з президентом Зеленським.

"Саме в цей хаос Брюссель намагається вливати гроші європейських платників податків. Те, що не буде витрачено на фронті, забере воєнна мафія. Це справжнє божевілля", – наголосив угорський прем’єр.



Він також повторив, що Угорщина не має наміру пересилати кошти свого народу в Україну, підкресливши натомість нещодавнє затвердження соціальних виплат для угорських сімей.