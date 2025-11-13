Подсанкционный олигарх и народный депутат VII-IX созывов Вадим Новинский, которому выдвинуто подозрение в государственной измене, пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. Он призвал к отставке президента Владимира Зеленского и выступил с заявлениями о необходимости смены власти. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на публикацию Новинского в Facebook.

Вадим Новинский (фото видкритых джерел)

Его призывы появились после заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинившего Украину в "военной мафии" на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме". Бывший куратор Русской православной церкви в Украине использовал ситуацию с операцией "Мидас", чтобы усилить напряжение внутри государства, что в свою очередь выгодно президенту страны-агрессорки Владимиру Путину.

"Владимир Зеленский должен покинуть пост президента – главный вывод из последних событий. Он потерял моральное право быть главой государства и верховным главнокомандующим: в то время, когда солдаты и мирные люди гибнут на войне, он и его команда, как оказалось, занимались откровенным мародерством", – отметил Новинский.

Политик, находящийся в конфликте с президентом из-за введенных против него персональных санкций, продолжает активно распространять призывы к отставке Зеленского.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер -министр Венгрии Виктор Орбан, вслед за своим министром иностранных дел, отреагировал на очередной коррупционный скандал в Украине, сообщив об этом в Facebook.

Комментируя последние расследования, Орбан назвал ситуацию в Украине "военной мафией", связанной с президентом Зеленским.

"Именно в этот хаос Брюссель пытается вливать деньги европейских налогоплательщиков. То, что не будет потрачено на фронте, отнимет военная мафия. Это настоящее безумие", — подчеркнул венгерский премьер.



Он также повторил, что Венгрия не намерена пересылать средства своего народа в Украину, подчеркнув недавнее утверждение социальных выплат для венгерских семей.