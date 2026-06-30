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Після обіцянок Путіна Аксьонов зробив несподіване зізнання про паливну кризу в Криму

Глава окупаційної адміністрації фактично спростував заяви Кремля, визнавши, що швидкого вирішення проблеми з пальним не варто чекати

30 червня 2026, 15:07
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Кравцев Сергей

Обіцянки Кремля оперативно усунути дефіцит палива в окупованому Криму поки що не знаходять підтвердження на місцях. Глава російської адміністрації півострова Сергій Аксьонов визнав, що найближчим часом істотного збільшення поставок пального не варто очікувати.

Після обіцянок Путіна Аксьонов зробив несподіване зізнання про паливну кризу в Криму

Сергій Аксьонов. Фото: із відкритих джерел

Така заява пролунала невдовзі після слів президента Росії Володимира Путіна, який запевняв, що ситуація знаходиться під контролем. За версією Кремля, брак палива носить обмежений характер, а необхідні обсяги мали починати надходити як сухопутними маршрутами, так і морським шляхом.

Проте коментарі Аксьонова свідчать про значно складнішу ситуацію. Він дав зрозуміти, що швидко наситити ринок додатковими обсягами палива неможливо, а отже, проблеми із забезпеченням півострова збережуться.

Фактично це стало першим публічним визнанням окупаційної влади, що розраховувати на швидке зникнення дефіциту не доводиться. При цьому конкретних термінів нормалізації постачання або можливих додаткових заходів щодо стабілізації ситуації названо не було.

Тема забезпечення Криму пальним залишається особливо чутливою на тлі логістичних складнощів, що виникли після серії ударів по транспортній інфраструктурі та об'єктах постачання. В останні місяці російська влада неодноразово заявляла про роботу над збільшенням поставок, проте заяви місцевої адміністрації свідчать, що очікуваного ефекту ці заходи поки що не принесли.

Відмінність в оцінках Кремля і підконтрольної йому влади Криму може говорити про те, що проблеми із забезпеченням півострова паливом виявилися значно серйознішими, ніж це раніше визнавали в Москві. Поки що жителям та підприємствам регіону залишається очікувати подальших рішень, здатних змінити ситуацію на ринку нафтопродуктів.

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Джерело: https://t.me/Aksenov82/9753
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