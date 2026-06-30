После обещаний Путина Аксенов сделал неожиданное признание о топливном кризисе в Крыму

Обещания Кремля оперативно устранить дефицит топлива в оккупированном Крыму пока не находят подтверждения на местах. Глава российской администрации полуострова Сергей Аксенов признал, что в ближайшее время существенного увеличения поставок горючего ожидать не приходится.

Сергей Аксенов. Фото: из открытых источников

Такое заявление прозвучало вскоре после слов президента России Владимира Путина, который уверял, что ситуация находится под контролем. По версии Кремля, нехватка топлива носит ограниченный характер, а необходимые объемы должны были начать поступать как по сухопутным маршрутам, так и морским путем.

Однако комментарии Аксенова свидетельствуют о значительно более сложной ситуации. Он дал понять, что быстро насытить рынок дополнительными объемами топлива невозможно, а значит, проблемы с обеспечением полуострова сохранятся.

Фактически это стало первым публичным признанием со стороны оккупационных властей, что рассчитывать на скорое исчезновение дефицита не приходится. При этом конкретные сроки нормализации поставок или возможные дополнительные меры по стабилизации ситуации названы не были.

Тема обеспечения Крыма горючим остается особенно чувствительной на фоне логистических сложностей, которые возникли после серии ударов по транспортной инфраструктуре и объектам снабжения. В последние месяцы российские власти неоднократно заявляли о работе над увеличением поставок, однако заявления местной администрации свидетельствуют, что ожидаемого эффекта эти меры пока не принесли.

Различие в оценках Кремля и подконтрольных ему властей Крыма может говорить о том, что проблемы с обеспечением полуострова топливом оказались значительно серьезнее, чем это ранее признавали в Москве. Пока же жителям и предприятиям региона остается ожидать дальнейших решений, способных изменить ситуацию на рынке нефтепродуктов.

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