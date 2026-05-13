Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Після Донбасу – нові ультиматуми: які міста Путін має намір зажадати віддати РФ
Після Донбасу – нові ультиматуми: які міста Путін має намір зажадати віддати РФ

У Кремлі кінцевою метою називають контроль над Україною вздовж Дніпра

13 травня 2026, 11:35
Кравцев Сергей

Володимир Путін може різко посилити свої вимоги до України навіть у разі часткового успіху російської армії на Донбасі. Як повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, близькі до Кремля, Москва розглядає можливий поступ на фронті, як інструмент тиску для майбутніх переговорів.

Після Донбасу – нові ультиматуми: які міста Путін має намір зажадати віддати РФ

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, російське керівництво розраховує використати будь-які територіальні успіхи для нав'язування Києву нових умов. Йдеться не лише про Донбас, а й про розширення претензій на інші українські території.

Співрозмовники FT стверджують, що стратегічні плани Кремля можуть виходити далеко за межі нинішньої лінії фронту. В оточенні Путіна обговорюється сценарій встановлення контролю над Україною вздовж Дніпра, включаючи можливі спроби захоплення Києва та Одеси.

При цьому сам Путін останніми днями публічно натякнув на розширення територіальних амбіцій Росії. Під час одного із виступів він заявив про необхідність створення так званої "зони безпеки" углиб території України.

Як зазначає FT, раніше Путін у приватних розмовах допускав варіант зупинення війни існуючою лінією фронту. Однак зараз його позиція стає значно жорсткішою. За словами одного із джерел, будь-які пропозиції щодо припинення бойових дій без нових поступок з боку України Кремль відкидає.

Незважаючи на войовничу риторику Москви, аналітики та джерела видання сумніваються у здатності російської армії досягти масштабного прориву. Наступ РФ суттєво сповільнився, а українські удари по логістиці та військових об'єктах продовжують підривати можливості російської армії.

Проте в Кремлі, судячи з публікації FT, розраховують перетворити навіть обмежені успіхи на Донбасі на привід нових ультиматумів Україні та Заходу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін знову лякає ядерною кнопкою: який провал намагається приховати Кремль.




Джерело: https://www.ft.com/content/09273889-e9b5-4317-b989-911c84df36fa
