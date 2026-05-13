После Донбасса – новые ультиматумы: какие города Путин собирается потребовать отдать РФ

Владимир Путин может резко усилить свои требования к Украине в случае даже частичного успеха российской армии на Донбассе. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, Москва рассматривает возможное продвижение на фронте, как инструмент давления для будущих переговоров.

По информации издания, российское руководство рассчитывает использовать любые территориальные успехи для навязывания Киеву новых условий. Речь идет не только о Донбассе, но и о расширении претензий на другие украинские территории.

Собеседники FT утверждают, что стратегические планы Кремля могут выходить далеко за пределы нынешней линии фронта. В окружении Путина обсуждается сценарий установления контроля над Украиной вдоль Днепра, включая возможные попытки захвата Киева и Одессы.

При этом сам Путин в последние дни публично намекнул на расширение территориальных амбиций России. Во время одного из выступлений он заявил о необходимости создания так называемой "зоны безопасности" вглубь территории Украины.

Как отмечает FT, ранее Путин в частных разговорах допускал вариант остановки войны по существующей линии фронта. Однако сейчас его позиция становится значительно жестче. По словам одного из источников, любые предложения о прекращении боевых действий без новых уступок со стороны Украины Кремль отвергает.

Несмотря на воинственную риторику Москвы, аналитики и источники издания сомневаются в способности российской армии добиться масштабного прорыва. Наступление РФ существенно замедлилось, а украинские удары по логистике и военным объектам продолжают подрывать возможности российской армии.

Тем не менее в Кремле, судя по публикации FT, рассчитывают превратить даже ограниченные успехи на Донбассе в повод для новых ультиматумов Украине и Западу.

