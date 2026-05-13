Главная Новости Общество Война с Россией После Донбасса – новые ультиматумы: какие города Путин собирается потребовать отдать РФ
После Донбасса – новые ультиматумы: какие города Путин собирается потребовать отдать РФ

В Кремле конечной целью называют контроль над Украиной вдоль Днепра

13 мая 2026, 11:35
Автор:
Кравцев Сергей

Владимир Путин может резко усилить свои требования к Украине в случае даже частичного успеха российской армии на Донбассе. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, Москва рассматривает возможное продвижение на фронте, как инструмент давления для будущих переговоров.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По информации издания, российское руководство рассчитывает использовать любые территориальные успехи для навязывания Киеву новых условий. Речь идет не только о Донбассе, но и о расширении претензий на другие украинские территории.

Собеседники FT утверждают, что стратегические планы Кремля могут выходить далеко за пределы нынешней линии фронта. В окружении Путина обсуждается сценарий установления контроля над Украиной вдоль Днепра, включая возможные попытки захвата Киева и Одессы.

При этом сам Путин в последние дни публично намекнул на расширение территориальных амбиций России. Во время одного из выступлений он заявил о необходимости создания так называемой "зоны безопасности" вглубь территории Украины.

Как отмечает FT, ранее Путин в частных разговорах допускал вариант остановки войны по существующей линии фронта. Однако сейчас его позиция становится значительно жестче. По словам одного из источников, любые предложения о прекращении боевых действий без новых уступок со стороны Украины Кремль отвергает.

Несмотря на воинственную риторику Москвы, аналитики и источники издания сомневаются в способности российской армии добиться масштабного прорыва. Наступление РФ существенно замедлилось, а украинские удары по логистике и военным объектам продолжают подрывать возможности российской армии.

Тем не менее в Кремле, судя по публикации FT, рассчитывают превратить даже ограниченные успехи на Донбассе в повод для новых ультиматумов Украине и Западу.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин снова пугает ядерной кнопкой: какой провал пытается скрыть Кремль.




Источник: https://www.ft.com/content/09273889-e9b5-4317-b989-911c84df36fa
