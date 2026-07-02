Після Донбасу буде дуже страшно: озвучено жахливий сценарій війни Путіна

Росія не обмежує свої військові плани захопленням Донбасу, а розглядає його лише як проміжний етап у реалізації ширших цілей. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Антон Дзюбенко.

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За його словами, навіть якщо припустити, що російським військам вдалося б повністю окупувати Донецьку та Луганську області, це не означало б завершення війни. Навпаки, Кремль міг би використати такий момент для тимчасового припинення активних бойових дій і початку переговорного процесу, щоб отримати час для відновлення своїх сил.

"Історія, пов’язана з планами щодо окупації Донецької та Луганської областей, — це для росіян лише перший етап війни проти України. Якби, не дай Боже, суто теоретично склалася така ситуація, що ворогу вдалося б захопити Донбас, тоді він міг би зробити перший крок до перерви та переговорів з нами", – зазначив Дзюбенко.

Військовий наголосив, що будь-яке можливе затишшя Росія, ймовірно, використала б для перегрупування військ, накопичення резервів і підготовки до нової наступальної кампанії.

"Надалі росіяни нарощували б резерви, накопичували потенціал і готувалися до наступної фази з метою захоплення інших територій України", – пояснив він.

Антон Дзюбенко також закликав оцінювати стратегію Кремля ширше, ніж боротьбу за окремі регіони. На його переконання, кінцева мета російського керівництва полягає не лише у встановленні контролю над Донецькою, Луганською, Херсонською чи Запорізькою областями.

"На мою думку, найголовніша мета Росії — не окупація Донецької, Луганської, Херсонської чи Запорізької областей, а саме знищення України та нашої державності", – підсумував начальник штабу батальйону Black Raven.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна звернулася до 40 держав-партнерів із закликом терміново передати ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб посилити захист неба вже найближчим часом. Йдеться про тимчасову передачу боєприпасів із подальшою компенсацією за рахунок майбутніх поставок, які вже законтрактовані для України. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.