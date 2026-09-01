Після цього задуму Путіна капітуляція України на переговорах невідворотна: сценарії шокують

Переговорний процес щодо можливого завершення війни може розгортатися одночасно з посиленням російського тиску на Україну. З наближенням холодів однією з головних мішеней РФ знову може стати енергетична система, удари по якій здатні створити серйозні проблеми для населення та економіки. Москва вже демонструє готовність використовувати атаки на критичну інфраструктуру як один із важелів тиску. Після російських ударів 1 вересня проблеми з електропостачанням виникли в низці регіонів. Водночас дипломатичні контакти навколо війни не припиняються, хоча очікувати швидкого прориву та конкретних домовленостей поки не доводиться. Якими діями російський диктатор Володимир Путін може змусити Україну до поступок напередодні можливого початку переговорів? Видання "Коментарі" з'ясувало думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot вважає, що найбільша небезпека для України полягає у системних ударах по енергетиці. Якщо Росія зруйнує ключові електростанції та теплові вузли, мільйони людей можуть залишитися без світла й тепла. Це створить серйозний тиск на владу з боку суспільства, яке вимагатиме швидких рішень. Кремль може використати цей момент, щоб нав’язати Києву ідею "перемир’я" чи "компромісу", вигідного Москві, перетворивши гуманітарну кризу на інструмент політичного шантажу.

Другим важливим сигналом стане психологічний тиск та паралельні дипломатичні маневри. Постійні нічні атаки виснажують населення, створюють атмосферу невпевненості й страху, змушуючи українців відчувати, що війна нескінченна. Одночасно Москва може активізувати пропаганду на Заході, переконуючи союзників України у необхідності "зупинити війну". Якщо частина європейських країн підтримає таку позицію, Київ опиниться під подвійним тиском — внутрішнім і зовнішнім, що й стане головною метою Кремля.

Чат-бот Gemini переконаний, що стратегія "переговорів під ракетами" розрахована на штучне створення масштабної гуманітарної та комунальної кризи перед настанням холодів. Втрачаючи наступальний темп на полі бою, Москва свідомо переносить центр ваги на цивільний тил: параліч промисловості, заморожування великих агломерацій та каскадні блек-аути мають зламати психологічну стійкість українців і вимусити політичне керівництво до поступок.

За версією чат-боту ChatGPT, Кремль може поєднати переговори з новою хвилею ударів по українській енергетиці, намагаючись посилити свої позиції перед можливими домовленостями. Якщо Росія не здатна домогтися швидкого перелому на фронті, альтернативним засобом тиску можуть стати масовані атаки ракетами й дронами. Особливо небезпечними в цьому сенсі будуть осінь і початок зими, коли пошкодження генерації та критичної інфраструктури відчуваються найгостріше.

Розрахунок Москви може полягати в тому, щоб через руйнування, перебої зі світлом і виснаження населення збільшити тиск на Київ та схилити його до поступок. Фактично енергетичний терор може стати додатковим аргументом Кремля за столом переговорів. Показово, що Україна вже заявляла про готовність обговорювати взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, однак Москва поки не демонструє готовності погодитися на такий формат. Паралельно Кремль транслює цей шантаж на Захід, лякаючи партнерів неконтрольованою хвилею біженців та економічним колапсом України.

Таким чином, усі три версії ШІ стверджують, що найнебезпечніша тактика Кремля цієї осені — переговори під ракетами. Путін може одночасно демонструвати участь у дипломатії та намагатися погіршити становище України перед зимою, щоб підвищити ціну відмови Києва від російських умов. У такій ситуації головним захистом від примусової дипломатії стають не лише переговорні аргументи, а ППО, стабільна енергосистема та здатність України завдавати ударів у відповідь. Саме ці фактори визначатимуть, чи зможе Москва перетворити зимовий терор на важіль політичного тиску.

Портал "Коментарі" вже писав, що пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, як постійні російські атаки на Київ змінили її повсякденне життя. За словами дипломатки, через регулярні повітряні тривоги, вибухи та нічні удари вона відчуває дедалі сильніші страх і втому.