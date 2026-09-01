После этой затеи Путина капитуляция Украины на переговорах неотвратима: сценарии шокируют

Переговорный процесс по возможному завершению войны может разворачиваться одновременно с усилением российского давления на Украину. С приближением холодов одной из главных мишеней РФ снова может стать энергетическая система, удары по которой способны создать серьезные проблемы для населения и экономики. Москва уже демонстрирует готовность использовать атаки на критическую инфраструктуру как один из рычагов давления. После российских ударов 1 сентября проблемы с электроснабжением возникли в ряде регионов. В то же время, дипломатические контакты вокруг войны не прекращаются, хотя ожидать быстрого прорыва и конкретных договоренностей пока не приходится. Какими действиями российский диктатор Владимир Путин может принудить Украину к уступкам в преддверии возможного начала переговоров? Издание "Комментарии" выяснило мнение трех моделей искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот Copilot считает, что самая большая опасность для Украины заключается в системных ударах по энергетике. Если Россия разрушит ключевые электростанции и тепловые узлы, миллионы людей могут остаться без света и тепла. Это создаст серьезное давление на власть со стороны общества, которое потребует быстрых решений. Кремль может использовать этот момент, чтобы навязать Киеву идею "перемирия" или "компромисса", выгодного Москве, превратив гуманитарный кризис в инструмент политического шантажа.

Вторым важным сигналом станет психологическое давление и параллельные дипломатические маневры. Постоянные ночные атаки истощают население, создают атмосферу неуверенности и страха, заставляя украинцев чувствовать, что война бесконечна. Одновременно Москва может активизировать пропаганду на Западе, убеждая союзников Украины в необходимости "остановить войну". Если часть европейских стран поддержит такую позицию, Киев окажется под двойным давлением — внутренним и внешним, что станет главной целью Кремля.

Чат-бот Gemini убежден, что стратегия "переговоров под ракетами" рассчитана на искусственное создание масштабного гуманитарного и коммунального кризиса перед наступлением холодов. Утрачивая наступательный темп на поле боя, Москва сознательно переносит центр тяжести на гражданский тыл: паралич промышленности, замораживание крупных агломераций и каскадные блэк-ауты должны сломить психологическую устойчивость украинцев и вынудить политическое руководство к уступкам.

По версии чат-бота ChatGPT , Кремль может объединить переговоры с новой волной ударов по украинской энергетике, пытаясь усилить свои позиции перед возможными договоренностями. Если Россия не способна добиться быстрого перелома на фронте, альтернативным средством давления могут стать массированные атаки ракетами и дронами. Особенно опасными в этом смысле будут осень и начало зимы, когда повреждения генерации и критической инфраструктуры ощущаются остро.

Расчет Москвы может заключаться в том, чтобы из-за разрушений, перебоев со светом и истощения населения увеличить давление на Киев и склонить его к уступкам. Фактически энергетический террор может стать дополнительным доводом Кремля за столом переговоров. Примечательно, что Украина уже заявляла о готовности обсуждать взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, однако Москва пока не демонстрирует готовности согласиться на такой формат. Параллельно Кремль транслирует этот шантаж на Запад, пугая партнеров неконтролируемой волной беженцев и экономическим коллапсом Украины.

Таким образом, все три версии ИИ утверждают, что опаснейшая тактика Кремля этой осенью — переговоры под ракетами. Путин может одновременно демонстрировать участие в дипломатии и пытаться усугубить положение Украины перед зимой, чтобы повысить цену отказа Киева от российских условий. В такой ситуации главной защитой от принудительной дипломатии становятся не только переговорные аргументы, а ПВО, стабильная энергосистема и способность Украины наносить ответные удары. Именно эти факторы будут определять, сможет ли Москва превратить зимний террор в рычаг политического давления.

Портал "Комментарии" уже писал , что госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова рассказала, как постоянные российские атаки на Киев изменили ее повседневную жизнь. По словам дипломатки, из-за регулярных воздушных тревог, взрывов и ночных ударов она испытывает все сильнее страх и усталость.