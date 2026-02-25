Після цього рішення ЄС в Україні багато чого зміниться: озвучено гучну заяву

Європейський Союз зробив важливий крок для підтримки фінансової стабільності України на найближчі два роки, забезпечуючи країну необхідними гарантіями для протистояння наслідкам війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

Фото: з відкритих джерел

Глава держави підкреслив, що це рішення стало можливим завдяки підтримці лідерів ЄС, зокрема Урсули фон дер Ляєн, Антоніу Кошти та Роберти Мецоли.

"Ми маємо ще один важливий крок до реалізації рішення про реальні фінансові гарантії нашої безпеки та стійкості на два роки. Дякую всім, хто працював над цим", – зазначив Зеленський.

Цей крок був здійснений у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписала пакет законодавчих рішень, які дозволяють виділити Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Рішення вже затвердила президентка Європарламенту Роберта Мецола, підкресливши, що кошти забезпечать безперебійну роботу державних служб, обороноздатність країни, захист спільної безпеки та сприятимуть досягненню тривалого миру.

Зеленський також обговорив із фон дер Ляєн питання енергетичної стійкості України. За домовленістю, Єврокомісія сприятиме ремонту інфраструктури та зміцненню енергомережі, щоб країна була підготовлена до наступної зими. Водночас кошти частково спрямовуватимуть на посилення оборонних спроможностей, зокрема на дрони, ракети та інше військове озброєння.

