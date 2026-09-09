Після цієї дати війна Путіна в Україні стане кардинально іншою: експерт попередив про загрозу



















Після 20 вересня дипломатичні контакти навколо завершення війни можуть помітно активізуватися, однак швидкого переходу до припинення бойових дій очікувати не варто. На першому етапі сторони, найімовірніше, говоритимуть про можливості зниження ескалації, зокрема протягом зими. Про це заявив політолог Валерій Клочок.

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Експерт звернув увагу на сигнали про можливе проведення нового раунду переговорів після виборів у Росії. Потенційними майданчиками називаються США, Туреччина та Швейцарія. Однак навіть початок нового переговорного процесу, на його думку, ще не означатиме швидкого наближення миру.

"Переговори можуть бути у Сполучених Штатах Америки, можуть бути в Туреччині, у Швейцарії. Вони можуть відновитися після виборів до Державної думи Російської Федерації. Але за своїм змістом це будуть переговори про переговори, про те, коли можна буде досягнути якоїсь деескалації", — пояснив Клочок.

Політолог вважає, що сторони поки мають надто різні цілі, тому навіть відновлення дипломатичного діалогу не гарантуватиме швидкого замороження війни. Одним із проміжних сценаріїв може стати спроба знизити інтенсивність протистояння на зимовий період.

"Ми розуміємо вже зі слів президента України, що на якийсь формат вони вийдуть, але десь пізніше. Тобто не поспішатимуть сторони зупиняти війну, тому що Путін ставить свої цілі, Україна ставить свої цілі. Тому переговори можуть відновитися, але вони не будуть швидкими. Це буде заявка про сам процес", — зазначив експерт.

Окремим фактором залишається позиція Дональда Трампа. За оцінкою Клочка, всі ключові учасники намагаються враховувати позицію президента США. Водночас Європа прагне закріпити за собою повноцінну роль у майбутніх домовленостях.

"Зараз завдання України — завести європейців у переговори. Вони повинні стати повноправними учасниками переговорного процесу і отримати в угоді пункти, які будуть гарантією того, що для Європи не буде небезпеки після замороження війни", — підсумував Клочок.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності завершувати війну на основі нинішньої лінії фронту, а навпаки — посилює вимоги до України. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи останні сигнали з Москви та результати переговорних контактів американських представників із Кремлем.