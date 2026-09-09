После этой даты война Путина в Украине станет кардинально другой: эксперт предупредил об угрозе



















После 20 сентября дипломатические контакты вокруг завершения войны могут заметно активизироваться, однако быстрого перехода к прекращению боевых действий ждать не стоит. На первом этапе стороны, скорее всего, будут говорить о возможности снижения эскалации, в частности, в течение зимы. Об этом заявил политолог Валерий Клочок.

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Эксперт обратил внимание на сигналы о возможном проведении нового раунда переговоров после выборов в России. Потенциальными площадками называются США, Турция и Швейцария. Однако даже начало нового переговорного процесса, по его мнению, еще не означает быстрого приближения мира.

"Переговоры могут быть в Соединенных Штатах Америки, могут быть в Турции, в Швейцарии. Они могут возобновиться после выборов в Государственную думу Российской Федерации. Но по своему содержанию это будут переговоры о переговорах, о том, когда можно будет достичь какой-либо деэскалации", — пояснил Клочок.

Политолог считает, что стороны пока имеют слишком разные цели, поэтому даже возобновление дипломатического диалога не гарантирует быстрой заморозки войны. Одним из промежуточных сценариев может стать попытка снизить интенсивность противостояния на зимний период.

"Мы понимаем уже по словам президента Украины, что на какой-то формат они выйдут, но где-то позже. То есть не будут спешить стороны останавливать войну, потому что Путин ставит свои цели, Украина ставит свои цели. Поэтому переговоры могут возобновиться, но они не будут быстрыми. Это будет заявка о самом процессе", — отметил эксперт.

Отдельным фактором остается позиция Дональда Трампа. По оценке Клочко, все ключевые участники пытаются учитывать позицию президента США. В то же время, Европа стремится закрепить за собой полноценную роль в будущих договоренностях.

"Сейчас задача Украины — завести европейцев в переговоры. Они должны стать полноправными участниками переговорного процесса и получить в соглашении пункты, которые будут гарантией того, что для Европы не будет опасности после заморозки войны", — подытожил Клочок.

Портал " Комментарии" уже писал , что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовность завершать войну на основе нынешней линии фронта, а наоборот — ужесточает требования к Украине. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя последние сигналы из Москвы и результаты переговорных контактов американских представителей с Кремлем.