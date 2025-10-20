Підступний удар РФ по Чернігівщині: стало відомо про пекельні масштаби атаки

Чернігівщина знову постраждала від ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру. Російські війська завдали чергового удару по об'єкту в Ніжинському районі, внаслідок чого понад дві з половиною тисячі мешканців залишилися без електропостачання.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомили в АТ "Чернігівобленерго", мова йде про чергове прицільне влучання по енергетичному об’єкту. Внаслідок обстрілу без світла залишилося 2700 абонентів. У компанії наголошують: пошкодження надзвичайно серйозні, і відновлювальні роботи будуть непростими.

Бригади енергетиків працюють з вечора у посиленому режимі, щоби якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу та повернути електроенергію мешканцям. Роботи ускладнюються масштабами руйнувань, однак фахівці роблять усе можливе для оперативного відновлення подачі струму.

За словами президента Володимира Зеленського, у жовтні 2025 року Росія активізувала обстріли об'єктів критичної інфраструктури. Новим елементом тактики агресора став так званий "подвійний удар": після першого обстрілу росіяни чекають на приїзд рятувальників і ремонтників, після чого завдають повторного удару — щоб завдати нових втрат і ускладнити відновлення.

Особливо складною ситуація стала саме в жовтні — цей місяць вже назвали одним із найважчих за весь період війни щодо інтенсивності атак на енергетичну сферу. Цілеспрямоване знищення енергетичних об’єктів має на меті залишити українські міста без світла, тепла та води напередодні зими.

Тим часом Україна продовжує зміцнювати енергетичну безпеку. За даними The Wall Street Journal, у нашій державі вже запроваджено в експлуатацію новітні системи резервного живлення, розроблені у США. Вони розміщені у секретних місцях і дозволяють підтримувати стабільну подачу електроенергії навіть під час атак.

