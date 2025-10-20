Коварный удар РФ по Черниговщине: стало известно об адских масштабах атаки

Черниговщина снова пострадала от вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру. Российские войска нанесли очередной удар по объекту в Нежинском районе, в результате чего более двух с половиной тысяч жителей остались без электроснабжения.

Фото: из открытых источников

Как сообщили в АО "Черниговоблэнерго", речь идет об очередном прицельном попадании по энергетическому объекту. В результате обстрела без света осталось 2700 абонентов. В компании отмечают: повреждения очень серьезные, и восстановительные работы будут непростыми.

Бригады энергетиков работают с вечера в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов и вернуть электроэнергию жителям. Работы усложняются масштабами разрушений, однако специалисты делают все возможное для оперативного возобновления подачи тока.

По словам президента Владимира Зеленского, в октябре 2025 г. Россия активизировала обстрелы объектов критической инфраструктуры. Новым элементом тактики агрессора стал так называемый "двойной удар": после первого обстрела россияне ждут приезда спасателей и ремонтников, после чего наносят повторный удар — чтобы нанести новые потери и усложнить восстановление.

Особенно сложной ситуация стала именно в октябре — этот месяц уже назвали одним из самых трудных за весь период войны по интенсивности атак на энергетическую сферу. Целенаправленное уничтожение энергетических объектов — оставить украинские города без света, тепла и воды накануне зимы.

Тем временем Украина продолжает укреплять энергетическую безопасность. По данным The Wall Street Journal, в нашем государстве уже введены в эксплуатацию новейшие системы резервного питания, разработанные в США. Они расположены в секретных местах и позволяют поддерживать стабильную подачу электроэнергии даже во время атак.

