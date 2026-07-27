Підготовка штурмів на мотоциклах: де окупанти планують новий прорив

Російські окупаційні війська не полишають спроб просунутися на Покровському відтинку фронту, зосереджуючи зусилля у зоні відповідальності бригади Нацгвардії "Рубіж". Наразі загарбники здійснюють підготовчі заходи для посилення своїх наступальних операцій.

Окупанти. Фото з відкритих джерел

З метою забезпечення проходу для своїх передових загонів армія РФ активно використовує безпілотники для моніторингу місцевості та намагається проробляти проходи у мінних полях.

"Окупанти активно ведуть аеророзвідку та намагаються розміновувати маршрути, — зазначають у пресслужбі бригади, описуючи нові тактичні задуми противника, — щоб забезпечити просування штурмових груп із застосуванням квадроциклів і мотоциклів".

Військові прогнозують, що "саме використання цієї техніки, ймовірно, стане одним із основних способів, які противник застосовуватиме для спроб прориву нашої оборони". Попри регулярний тиск, загарбникам не вдається виконати свої завдання, оскільки розвідка вчасно фіксує переміщення ворога, а вогневі засоби ліквідують його ще на дальніх підступах.

Головним вектором атак для загарбників на цій ділянці залишається рух у бік Добропілля. Попри те, що "саме на цьому напрямку противник зосереджує свої зусилля", задекларованих намірів він досягти не спроможний.

Окрім піхотних нападів, українським захисникам доводиться стримувати й важку техніку. Протягом поточного тижня бійці бригади "Рубіж" разом із воїнами 1-го президентського суміжного підрозділу та іншими формуваннями успішно ліквідували загрозу великого механізованого наступу РФ.

"Під час бою воїни Бригади знищили одну бойову броньовану машину, мостоукладальник МТУ-72, — повідомили у військовому зведенні, деталізуючи втрати російської армії у цьому зіткненні, — а також брали участь в ураженні іншої ворожої техніки".

Наразі особовий склад бригади "Рубіж" повністю володіє ініціативою на своїй ділянці, надійно стримуючи всі намагання ворожих підрозділів вклинитися в українські оборонні рубежі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційні особи Ісламської Республіки Іран виступили з черговими агресивними заявами у бік Києва. Приводом для цього стала нещодавня атака на іранський морський борт, у якій Тегеран звинувачує українську сторону.