Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться на Покровском отрезке фронта, сосредотачивая усилия в зоне ответственности бригады Нацгвардии "Рубеж". В настоящее время захватчики осуществляют подготовительные меры по усилению своих наступательных операций.

Оккупанты. Фото из открытых источников

В целях обеспечения прохода для своих передовых отрядов, армия РФ активно использует беспилотники для мониторинга местности и пытается проделывать проходы в минных полях.

"Оккупанты активно ведут аэроразведку и пытаются разминировать маршруты, — отмечают в пресс-службе бригады, описывая новые тактические замыслы противника, — чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп с применением квадроциклов и мотоциклов".

Военные прогнозируют, что "само использование этой техники, вероятно, станет одним из основных способов, которые противник будет применять для попыток прорыва нашей обороны". Несмотря на регулярное давление, захватчикам не удается выполнить свои задачи, поскольку разведка вовремя фиксирует перемещение врага, а огневые средства ликвидируют его на дальних подступах.

Главным вектором атак для захватчиков на этом участке остается движение в сторону Доброполья. Несмотря на то, что именно на этом направлении противник сосредотачивает свои усилия, задекларированных намерений он достичь не способен.

Кроме пехотных нападений, украинским защитникам приходится сдерживать тяжелую технику. В течение этой недели бойцы бригады "Рубеж" вместе с воинами 1-го президентского смежного подразделения и другими формированиями успешно ликвидировали угрозу крупного механизированного наступления РФ.

"Во время боя воины Бригады уничтожили одну боевую бронированную машину, мостоукладчик МТУ-72, — сообщили в военной сводке, детализируя потери российской армии в этом столкновении, — а также участвовали в поражении другой вражеской техники".

В настоящее время личный состав бригады "Рубеж" полностью владеет инициативой на своем участке, надежно сдерживая все попытки вражеских подразделений вклиниться в украинские оборонные рубежи.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальные лица Исламской Республики Иран выступили с очередными агрессивными заявлениями в сторону Киева. Поводом для этого послужила недавняя атака на иранский морской борт, в которой Тегеран обвиняет украинскую сторону.