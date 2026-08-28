Підбурення до воєнних злочинів: у МЗС висунули жорсткий ультиматум через заклик РФ бомбити міста

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий різко відреагував на заяви заступника голови Державної думи РФ Петра Толстого, який публічно закликав завдавати ударів по українських містах. Представник МЗС вважає, що такі слова російського політика мають стати підставою для реакції Міжнародного кримінального суду та видачі ордера на його арешт. Про це Георгій Тихий написав у соціальній мережі X, коментуючи виступ Толстого в ефірі російського пропагандистського телебачення.

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Російський депутат заявив про необхідність бомбардувати українські міста, пояснюючи це прагненням деморалізувати цивільне населення. За його словами, тиск має бути настільки сильним, щоб українці зрештою вийшли назустріч російським військам із "піднятими руками".

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що подібні заклики фактично стосуються створення нестерпних умов життя для мирного населення.

"Такі заяви російського чиновника, що закликають до воєнних злочинів та вимагають нестерпних умов життя для цивільного населення, повинні призвести до видачі ордера на арешт", — заявив Тихий.

Окремо речник МЗС відповів на слова Толстого про бажання змусити українців "підняти руки". За його словами, єдиним жестом у відповідь російському політику та його однодумцям може бути "середній палець".

Сам Толстой під час телевізійного ефіру намагався представити свої заклики не як прояв жорстокості, а як спосіб психологічного тиску на українське суспільство. Водночас у Києві наголошують: публічні заклики завдавати ударів по містах і створювати нестерпні умови для цивільних потребують міжнародної правової оцінки.

Портал "Коментарі" вже писав, що українці поки не визначилися, хто міг би стати наступним президентом після Володимира Зеленського, а суспільні настрої щодо майбутніх виборів залишаються нестабільними та суперечливими. Про це заявив заступник директора Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький.