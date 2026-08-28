Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий резко отреагировал на заявления заместителя председателя Государственной думы РФ Петра Толстого, публично призывавшего наносить удары по украинским городам. Представитель МИД считает, что подобные слова российского политика должны стать основанием для реакции Международного уголовного суда и выдачи ордера на его арест. Об этом Георгий Тихий написал в социальной сети X, комментируя выступление Толстого в эфире пропагандистского телевидения.

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Российский депутат заявил о необходимости бомбардировать украинские города, объясняя это стремлением деморализовать гражданское население. По его словам, давление должно быть настолько сильным, чтобы украинцы наконец вышли навстречу российским войскам с "поднятыми руками".

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что подобные призывы фактически касаются создания невыносимых условий жизни для мирного населения.

"Такие заявления российского чиновника, призывающие к военным преступлениям и требующие невыносимых условий жизни для гражданского населения, должны привести к выдаче ордера на арест", — заявил Тихий.

Отдельно представитель МИД ответил на слова Толстого о желании заставить украинцев "поднять руки". По его словам, единственным ответным жестом российскому политику и его единомышленникам может быть "средний палец".

Сам Толстой во время телевизионного эфира пытался представить свои призывы не как проявление жестокости, а способ психологического давления на украинское общество. В то же время в Киеве отмечают: публичные призывы наносить удары по городам и создавать невыносимые условия для гражданских нуждаются в международной правовой оценке.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинцы пока не определились, кто мог бы стать следующим президентом после Владимира Зеленского, а общественные настроения по поводу предстоящих выборов остаются нестабильными и противоречивыми. Об этом заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий.