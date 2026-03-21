Під виглядом допомоги: українців у Європі «затягують» у церковну мережу РФ – що відбувається всередині

У Європі, зокрема в Бельгії, діє мережа парафій Російської православної церкви, які під виглядом духовної підтримки можуть впливати на українських біженців. Ці осередки маскуються під українські церкви та активно працюють із новоприбулими.

У Європі викрили мережу церков, де українських біженців вербують під прикриттям підтримки

Як повідомляють "Коментарі", про це повідомляє "Громадське радіо".

Як маскуються церкви

За словами журналістів, для бельгійської влади ці парафії офіційно належать до Російської православної церкви та навіть отримують державні субсидії.

Водночас для відвідувачів вони позиціонуються як “звичайна православна церква” або навіть “українська”, без згадки про підпорядкування Московському патріархату.

Саме це дозволяє залучати українських біженців, які шукають знайоме середовище за кордоном.

Хто стоїть за мережею

У розслідуванні зазначається, що такі парафії можуть фінансуватися українським олігархом Вадимом Новинським, а також мати зв’язок із російською Службою зовнішньої розвідки.

За даними журналістки, до 90% нових парафій у Європі, які позиціонуються як українські, можуть фінансуватися саме з цих джерел.

Як відбувається “вербування”

Особливу увагу в таких церквах приділяють новим відвідувачам.

Журналісти описують, що в приміщеннях присутні люди, які спостерігають за поведінкою новачків.

Важливі моменти:

– нових людей спочатку лише “вивчають”

– після кількох відвідувань починають діалог

– пропонують допомогу або підтримку

– з’ясовують особисті обставини

Такий підхід дозволяє поступово налагоджувати контакт із вразливими людьми.

Чому це працює

Як зазначають журналісти, українські біженці за кордоном часто шукають знайоме середовище – мову, традиції, спільноту.

Саме цим і користуються організатори мережі, створюючи осередки там, де раніше не було українських церков.

Додатковим фактором є те, що Православна церква України не має права відкривати парафії за кордоном, що створює вакуум, який і заповнюють такі структури.

Експерти наголошують, що подібні мережі можуть бути частиною ширших інформаційних та впливових операцій, спрямованих на українців за межами країни.

