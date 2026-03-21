logo

BTC/USD

70278

ETH/USD

2145.84

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Под видом помощи: украинцев в Европе «затягивают» в церковную сеть РФ – что происходит внутри
commentss НОВОСТИ Все новости

Под видом помощи: украинцев в Европе «затягивают» в церковную сеть РФ – что происходит внутри

Приходы маскируются под украинские, получают финансирование и работают по четкой схеме влияния.

21 марта 2026, 19:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Европе, в частности, в Бельгии, действует сеть приходов Русской православной церкви, которые под видом духовной поддержки могут влиять на украинских беженцев. Эти центры маскируются под украинские церкви и активно работают с новоприбывшими.

В Европе разоблачили сеть церквей, где украинских беженцев вербуют под прикрытием поддержки

Как сообщают " Комментарии ", об этом сообщает "Общественное радио".

Как маскируются церкви

По словам журналистов, для бельгийских властей эти приходы официально принадлежат Русской православной церкви и даже получают государственные субсидии.

В то же время, для посетителей они позиционируются как "обычная православная церковь" или даже "украинская", без упоминания о подчинении Московскому патриархату.

Именно это позволяет привлекать украинских беженцев, ищущих знакомую среду за границей.

Кто стоит за сетью

В расследовании отмечается, что такие приходы могут финансироваться украинским олигархом Вадимом Новинским, а также общаться с российской Службой внешней разведки.

По данным журналистки, до 90% новых приходов в Европе, которые позиционируются как украинские, могут финансироваться именно из этих источников.

Как происходит "вербовка"

Особое внимание в таких церквях уделяют новым посетителям.

Журналисты описывают, что в помещениях присутствуют люди, наблюдающие за поведением новичков.

Важные моменты:

– новых людей сначала только "изучают"
– после нескольких посещений начинают диалог
– предлагают помощь или поддержку
– выясняют личные обстоятельства

Такой подход позволяет постепенно налаживать контакт с уязвимыми людьми.

Почему это работает

Как отмечают журналисты, украинские беженцы за границей часто ищут знакомую среду – язык, традиции, сообщество.

Именно этим и пользуются организаторы сети, создавая ячейки там, где раньше не было украинских церквей.

Дополнительным фактором является то, что православная церковь Украины не имеет права открывать приходы за границей, что создает вакуум, который и заполняют такие структуры.

Эксперты отмечают, что подобные сети могут являться частью более широких информационных и влиятельных операций, направленных на украинцев за пределами страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что Россия сворачивает вербовку иностранцев для фронта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости