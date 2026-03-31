Головна Новини Суспільство Війна з Росією Під ударом насосні станції: жителям двох областей варто підготуватися до перебоїв з водою
Під ударом насосні станції: жителям двох областей варто підготуватися до перебоїв з водою

Загроза зневоднення: мешканців двох областей закликають негайно зробити запаси води

31 березня 2026, 16:40
Недилько Ксения

Українців попереджають про високу ймовірність масованої атаки дронами-камікадзе, метою якої може стати водна інфраструктура країни. За даними моніторингових пабліків, російські війська планують серію ударів по об'єктах водопостачання та очисних спорудах.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Особлива небезпека наразі загрожує Дніпропетровській та Кіровоградській областям. Мешканцям цих регіонів рекомендують завчасно подбати про власну автономність.

"Робіть запаси води на декілька днів!" — закликають аналітики, наголошуючи, що під прицілом ворога опинилися саме насосні станції.

З огляду на підготовку окупантів до повітряного нападу, громадян просять не ігнорувати сигнали тривоги та тримати ємності з водою наповненими, щоб бути готовими до можливих перебоїв у централізованій мережі.

Варто зауважити, що куди саме битиме ворог, складно сказати, тому усім жителям України варто реагувати на загрози, під час повітряних тривог спускатися в укриття, мати запаси води, їжі, ліків, теплі речі, брати із собою документи, а також мати зарядженими ґаджети, павербанки та зарядні станції. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що останнім часом Кривий Ріг дедалі частіше стає мішенню для ворожих атак, і ці удари не є випадковими. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що Росія перейшла до стратегії системного економічного терору, поєднуючи його з убивствами цивільного населення.

За словами посадовця, ворог свідомо цілить у стратегічні галузі: промислові об'єкти, енергосистему та залізничне сполучення. Паралельно з атаками на Дніпропетровщину, агресор завдає ударів по газовидобувних потужностях "Нафтогазу" на Полтавщині. В обох регіонах ці обстріли призвели до жертв серед мирних мешканців.                                                                                                                     



