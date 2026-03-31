Під ударом насосні станції: жителям двох областей варто підготуватися до перебоїв з водою

Українців попереджають про високу ймовірність масованої атаки дронами-камікадзе, метою якої може стати водна інфраструктура країни. За даними моніторингових пабліків, російські війська планують серію ударів по об'єктах водопостачання та очисних спорудах.

Особлива небезпека наразі загрожує Дніпропетровській та Кіровоградській областям. Мешканцям цих регіонів рекомендують завчасно подбати про власну автономність.

"Робіть запаси води на декілька днів!" — закликають аналітики, наголошуючи, що під прицілом ворога опинилися саме насосні станції.

З огляду на підготовку окупантів до повітряного нападу, громадян просять не ігнорувати сигнали тривоги та тримати ємності з водою наповненими, щоб бути готовими до можливих перебоїв у централізованій мережі.

Варто зауважити, що куди саме битиме ворог, складно сказати, тому усім жителям України варто реагувати на загрози, під час повітряних тривог спускатися в укриття, мати запаси води, їжі, ліків, теплі речі, брати із собою документи, а також мати зарядженими ґаджети, павербанки та зарядні станції.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що останнім часом Кривий Ріг дедалі частіше стає мішенню для ворожих атак, і ці удари не є випадковими. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що Росія перейшла до стратегії системного економічного терору, поєднуючи його з убивствами цивільного населення.

За словами посадовця, ворог свідомо цілить у стратегічні галузі: промислові об'єкти, енергосистему та залізничне сполучення. Паралельно з атаками на Дніпропетровщину, агресор завдає ударів по газовидобувних потужностях "Нафтогазу" на Полтавщині. В обох регіонах ці обстріли призвели до жертв серед мирних мешканців.