Под ударом насосные станции: жителям двух областей следует подготовиться к перебоям с водой
Под ударом насосные станции: жителям двух областей следует подготовиться к перебоям с водой

Угроза обезвоживания: жителей двух областей призывают немедленно произвести запасы воды

31 марта 2026, 16:40
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Украинцев предупреждают о высокой вероятности массированной атаки дронами-камикадзе, целью которой может стать водная инфраструктура страны. По данным мониторинговых пабликов, российские войска планируют серию ударов по объектам водоснабжения и очистным сооружениям.

Под ударом насосные станции: жителям двух областей следует подготовиться к перебоям с водой

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Особая опасность угрожает Днепропетровской и Кировоградской областям. Жителям этих регионов рекомендуют заблаговременно позаботиться о собственной автономности.

"Делайте запасы воды на несколько дней!" — призывают аналитики, отмечая, что под прицелом врага оказались именно насосные станции.

Учитывая подготовку оккупантов к воздушному нападению, граждан просят не игнорировать сигналы тревоги и держать емкости с водой наполненными, чтобы быть готовыми к возможным перебоям в централизованной сети.

Стоит заметить, что куда именно будет бить враг, сложно сказать, поэтому всем жителям Украины следует реагировать на угрозы, во время воздушных тревог спускаться в укрытие, иметь запасы воды, пищи, лекарства, теплые вещи, брать с собой документы, а также иметь заряженные гаджеты, павербанки и зарядные станции.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в последнее время Кривой Рог все чаще становится мишенью для вражеских атак, и эти удары не случайны. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что Россия перешла к стратегии системного экономического террора, совмещая его с убийствами гражданского населения.

По словам чиновника, враг сознательно целится в стратегические отрасли: промышленные объекты, энергосистему и железнодорожное сообщение. Параллельно с атаками на Днепропетровщину, агрессор наносит удары по газодобывающим мощностям "Нафтогаза" на Полтавщине. В обоих регионах эти обстрелы привели к жертвам среди мирных жителей.                                                                                             



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
