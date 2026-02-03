Під ударом енергетика і мирне населення: РФ у холод вчинила звірськтий злочин на Київщині

Російські війська не припиняють комбінованих атак по Києву та населених пунктах Київської області, спрямовуючи удари по цивільних громадах і важливих об’єктах інфраструктури. Про поточну безпекову ситуацію повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Фото: з відкритих джерел

У ніч на 3 лютого, а також уранці, ворог здійснював масовані обстріли із застосуванням різних видів озброєння. Під загрозою опинилися житлові квартали, приватні оселі та критично важливі об’єкти, що забезпечують життєдіяльність регіону. За словами голови ОВА, удари були спрямовані по мирному населенню, внаслідок чого зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Наслідки атаки виявили в Обухівському районі Київщини. Там вибуховою хвилею та уламками пошкоджено два приватні житлові будинки, а також легковий автомобіль. За попередніми даними, один чоловік отримав поранення — його травмували уламки скла.

Микола Калашник наголосив, що станом на 7:57 ранку атака на область тривала, та закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й залишатися в укриттях до офіційного відбою небезпеки.

Паралельно Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників типу "Шахед". Після цього на території Вінницької області пролунали два вибухи. Інформація щодо можливих руйнувань і постраждалих наразі уточнюється.

У столиці станом на ранок 3 лютого зафіксували наслідки атаки одразу в кількох районах — Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському. Окрім цього, масованого удару з повітря зазнав Харків. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, пошкодження енергетичної інфраструктури змушують зливати теплоносій у системах опалення понад 800 житлових будинків, аби уникнути аварій та замерзання мереж.

Портал "Коментарі" вже писав, що Верховна Рада України активно працює над впровадженням європейського законодавства, готуючи країну до повноправного членства в ЄС. Про це в інтерв’ю виданню "Главком" заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.