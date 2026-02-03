Под ударом энергетика и мирное население: РФ в холод совершила зверское преступление на Киевщине

Российские войска не прекращают комбинированные атаки по Киеву и населенным пунктам Киевской области, направляя удары по гражданским общинам и важным объектам инфраструктуры. О текущей ситуации безопасности сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Фото: из открытых источников

В ночь на 3 февраля, а также утром, враг производил массированные обстрелы с применением различных видов вооружения. Под угрозой оказались жилые кварталы, частные дома и критически важные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность региона. По словам главы ОВА, удары были направлены по мирному населению, в результате чего зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Последствия атаки были выявлены в Обуховском районе Киевщины. Там взрывной волной и обломками повреждены два частных жилых дома, а также легковой автомобиль. По предварительным данным, один человек получил ранения — его травмировали обломки стекла.

Николай Калашник подчеркнул, что по состоянию на 7.57 утра атака на область продолжалась, и призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя опасности.

Параллельно Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников типа "Шахед". После этого на территории Винницкой области прогремели два взрыва. Информация о возможных разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

В столице на утро 3 февраля зафиксировали последствия атаки сразу в нескольких районах — Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском. Кроме этого, массированный удар с воздуха получил Харьков. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, повреждения энергетической инфраструктуры заставляют сливать теплоноситель в системах отопления более 800 жилых домов во избежание аварий и замерзания сетей.

