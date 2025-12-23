Під удар потрапив ворожий літак: в СБУ повідомили нові деталі знищення субмарини РФ у Новоросійську



















Служба безпеки України повідомила нові деталі підготовки до підриву російського підводного човна в порту Новоросійськ.

Удар по Новоросійську. Фото: скріншот

Перед тим фахівці СБУ вивели з ладу російський протичовновий літак, який міг перешкодити ураженню ворожої субмарини, повідомили у спецслужбі

Під час підготовки до удару по підводному човну співробітники 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ уразили модернізований літак-розвідник Іл-38Н ("Sea Dragon") на авіабазі Єйськ.

"Це повітряне судно призначене для морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторій, встановлення мінних загороджень і нанесення торпедних ударів. Уражений борт активно протидіяв роботі морських дронів СБУ. Орієнтовна вартість цього літака становить 24 млн доларів США", — зазначили в СБУ.

За даними української спецслужби, РФ у Чорному морі мала лише одне повітряне судно цього класу, здатне виявити підводний дрон "Sub Sea Baby" під час його руху до цілі. Ураження літака забезпечило успішне виконання основної частини спецоперації — підрив субмарини класу "Варшавянка".

"Для ураження Іл-38Н СБУ застосувала сучасний дрон із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами уражаючих елементів, спрямованих донизу. Підрив відбувся безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, а також пошкодив двигун", — повідомили в СБУ.

У спецслужбі також показали кадри успішної атаки на російський літак. Вони наочно демонструють реальний рівень захищеності ворожих стратегічних об’єктів, який суттєво відрізняється від внутрішніх звітів та публічних заяв міністерства оборони РФ.

"Служба безпеки України й надалі працюватиме по законних військових цілях ворога та нищитиме його там, де він цього не очікує", — наголосили в СБУ.

Як повідомляв портал "Коментарі", підготовка операції зі знищення російського підводного човна типу "Варшавянка" в порту Новоросійська вимагала тривалого та багаторівневого планування. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.