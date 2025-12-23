Под удар попал вражеский самолет: в СБУ сообщили новые детали уничтожения субмарины РФ в Новороссийске



















Служба безопасности Украины сообщила новые детали подготовки к подрыву российской подлодки в порту Новороссийск.

Удар по Новороссийску. Фото: скриншот

Перед тем специалисты СБУ вывели из строя российский противолодочный самолет, который мог помешать поражению вражеской субмарины, сообщили в спецслужбе

Во время подготовки к удару по подлодке сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ поразили модернизированный самолет-разведчик Ил-38Н ("Sea Dragon") на авиабазе Ейск.

"Это воздушное судно предназначено для морской разведки, поиска подлодок, контроля акваторий, установки минных заграждений и нанесения торпедных ударов. Пораженный борт активно противодействовал работе морских дронов СБУ. Примерная стоимость этого самолета составляет 24 млн долларов США", — отметили в СБУ.

По данным украинской спецслужбы, РФ в Черном море имела только одно воздушное судно этого класса, способное обнаружить подводный дрон Sub Sea Baby во время его движения к цели. Поражение самолета обеспечило успешное выполнение основной части спецоперации – подрыв субмарины класса "Варшавянка".

"Для поражения Ил-38Н СБУ применила современный дрон с боевой частью надземного подрыва, оснащенной двумя тысячами поражающих элементов, направленных вниз. Подрыв произошел непосредственно над отсеком с основным оборудованием и радарами, а также повредил двигатель", – сообщили в СБУ.

В спецслужбе также показали кадры успешной атаки на российский самолет. Они наглядно демонстрируют реальный уровень защищенности вражеских стратегических объектов, существенно отличающийся от внутренних отчетов и публичных заявлений министерства обороны РФ.

"Служба безопасности Украины и дальше будет работать по законным военным целям врага и будет уничтожать его там, где он этого не ожидает", — подчеркнули в СБУ.

Как сообщал портал "Комментарии", подготовка операции по уничтожению российской подлодки типа "Варшавянка" в порту Новороссийска требовала длительного и многоуровневого планирования. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.