Під Сумами почало щось відбуватися: у США зафіксували новий поступ

Сили оборони України спромоглися просунутися на північному напрямку Сумської області. Про це йдеться у свіжій оцінці Інституту вивчення війни (ISW), який повідомляє про просування українських підрозділів на північ від Корчаківки, розташованої неподалік Сум.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

На цьому фоні російські військові джерела продовжують заявляти про просування армії РФ у північній частині області. Однак, як зазначають аналітики, підтверджень таких заяв наразі немає.

Ситуація залишається динамічною та на сусідніх ділянках фронту. На півночі Харківської області російські підрозділи 29 та 30 вересня продовжували наступальні дії, проте підтвердженого просування російської армії аналітики не зафіксували. Більше того, українські сили проводили на цьому напрямі контратаки.

Схожа ситуація складається у районі Куп'янська. Російські підрозділи продовжують спроби наступу, проте український опір не дозволяє їм досягти підтвердженого поступу.

Водночас, українські військові посилюють удари по російських об'єктах в окупованих районах Луганської області. За даними Генерального штабу ЗСУ, 30 вересня було вражено командно-спостережний пункт російських військ у Лисичанську, а також військово-ремонтну базу у Старобільську.

Активні бойові дії продовжуються і в районі Лиману. Російські війська робили спроби наступу 29–30 вересня, але підтверджених територіальних успіхів не здобули. Українські підрозділи продовжували контратакувати.

ISW також вказує на інформаційне протистояння навколо лиманського напряму. Російські джерела повідомляють про нібито успішне просування своїх підрозділів, проте ці твердження розходяться з наявними підтвердженими даними. Водночас, українська операція "Вівальді" на цій ділянці продовжує впливати на ситуацію.

Під Костянтинівкою російські сили також посилили тиск, проте підтверджених нових територіальних досягнень за цей період немає. Українські підрозділи проводили контратаки північніше та північно-західніше міста.

Таким чином, останні дані ISW вказують на збереження локальної ініціативи ЗСУ одразу на кількох напрямках за відсутності підтвердженого великого просування російської армії.

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