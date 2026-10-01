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Под Сумами начало что-то происходить: в США зафиксировали новое продвижение

Украинские силы улучшили позиции севернее областного центра. При этом российские заявления о собственных успехах на этом участке пока не получили подтверждения

1 октября 2026, 11:09
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Кравцев Сергей

Силы обороны Украины смогли продвинуться на северном направлении Сумской области. Об этом говорится в свежей оценке Института изучения войны (ISW), который сообщает о продвижении украинских подразделений севернее Корчаковки, расположенной неподалеку от Сум.

Под Сумами начало что-то происходить: в США зафиксировали новое продвижение

Война в Украине. Фото: из открытых источников

На этом фоне российские военные источники продолжают заявлять о продвижении армии РФ в северной части области. Однако, как отмечают аналитики, подтверждений таких заявлений в настоящее время нет.

Ситуация остается динамичной и на соседних участках фронта. На севере Харьковской области российские подразделения 29 и 30 сентября продолжали наступательные действия, однако подтвержденного продвижения российской армии аналитики не зафиксировали. Более того, украинские силы проводили на этом направлении контратаки.

Похожая ситуация складывается в районе Купянска. Российские подразделения продолжают попытки наступления, однако украинское сопротивление не позволяет им добиться подтвержденного продвижения.

Одновременно украинские военные усиливают удары по российским объектам в оккупированных районах Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, 30 сентября был поражен командно-наблюдательный пункт российских войск в Лисичанске, а также военно-ремонтная база в Старобельске.

Активные боевые действия продолжаются и в районе Лимана. Российские войска предпринимали попытки наступления 29–30 сентября, но подтвержденных территориальных успехов не получили. Украинские подразделения при этом продолжали контратаковать.

ISW также указывает на информационное противостояние вокруг Лиманского направления. Российские источники сообщают о якобы успешном продвижении своих подразделений, однако эти утверждения расходятся с имеющимися подтвержденными данными. В то же время украинская операция "Вивальди" на этом участке продолжает влиять на ситуацию.

Под Константиновкой российские силы также усилили давление, однако подтвержденных новых территориальных достижений за указанный период нет. Украинские подразделения проводили контратаки севернее и северо-западнее города.

Таким образом, последние данные ISW указывают на сохранение локальной инициативы ВСУ сразу на нескольких направлениях при отсутствии подтвержденного крупного продвижения российской армии.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-30-2026/
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