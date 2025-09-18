У тимчасово окупованому місті Маріуполь на Донеччині помічено будівництво об’їзної дороги. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Під Маріуполем помітили нову загрозу для України

За його словами, усе, що росіяни не піарять, робиться не для людей, а для війни.

"Росіяни будують об’їзну дорогу Маріуполя. Тихо. Без камер. Без пропагандистських візитів. Кожен логістичний проєкт, що реально важливий для війни, — робиться в тиші. Бо ці дороги — не для людей. Вони для техніки, вантажів і військових колон", – наголошує Андрющенко.

За його словами, така дорога прискорює перекидання сил, зменшує час логістики, готує місто як хаб для нових наступів.

" Але є одна різниця. Ми бачимо все. Агентури у нас точно більше. І від наших очей у Маріуполі не сховається жодна їхня "об’їзна" ", – наголосив керівник Центру вивчення окупації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Донецькій області тривають важкі бойові дії, проте місцеві не поспішають виїжджати, а евакуація не проводиться у примусовий спосіб, щоб можливо було вивезти всіх мирних мешканців із зони бойових дій. Така ситуація грає на руку окупантам, які перевдягаються у цивільний одяг та пересуваються населеними пунктами, видаючи себе за місцевих.

Про це повідомив військовий кореспондент Богдан Мирошников.

"Хотілося б сказати пару слів щодо евакуації цивільних з прифронтових н.п. та впливу знаходження цивільних у н.п., де ведуться бойові діі. В Ямполі оголосили примусову евакуацію дітей ще 05.08.2023 р., більше двох років тому. І увесь цей час закликали цивільних виїжджати звідти. Як думаєте, хтось послухав? Ні. Цивільних там залишилося достатньо багато, і тепер в їхніх хатах переховуються мр*зоти, які ще й одяг цих же цивільних використовують", – наголошує військкор.