Во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области замечено строительство объездной дороги. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Под Мариуполем заметили новую угрозу для Украины

По его словам, все, что россияне не пиарят, делается не для людей, а для войны.

"Россияне строят объездную дорогу Мариуполя. Тихо. Без камер. Без пропагандистских посещений. Каждый логистический проект, реально важный для войны, делается в тишине. Потому что эти дороги не для людей. Они для техники, грузов и военных колонн", – отмечает Андрющенко.

По его словам, такой путь ускоряет перебрасывание сил, уменьшает время логистики, готовит город как хаб для новых наступлений.

" Но есть одна разница. Мы видим все. Агентства у нас точно больше. И от наших глаз в Мариуполе не скроется ни одна их "объездная" ", – подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Донецкой области продолжаются тяжелые боевые действия, однако местные не спешат уезжать, а эвакуация не проводится принудительно, чтобы можно было вывезти всех мирных жителей из зоны боевых действий. Такая ситуация играет на руку оккупантам, которые переодеваются в гражданскую одежду и передвигаются по населенным пунктам, выдавая себя за местных.

Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников.

"Хотелось бы сказать пару слов по эвакуации гражданских из прифронтовых н.п. и влияния нахождения гражданских в н.п., где ведутся боевые действия. В Ямполе объявили принудительную эвакуацию детей еще 05.08.2023 г., больше двух лет назад. И все это время призывали гражданских уезжать оттуда. Как думаете, кто послушал? Нет. Гражданских там осталось достаточно много, и теперь в их домах скрываются мр*зоты, которые еще и одежду этих же гражданских используют", – отмечает военкор.