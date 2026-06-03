Російський диктатора Володимири Путін проводить в Пітері свій улюблений економічний форум, з чорною ікрою, блек джеком і обраними гостями із Заходу. Вітрина Росії для багатих. І тих, кому не соромно. Навіть Трамп прислав туди до нього якогось помічника – головного двірника Білого Дому. Про це розповів фінансовий аналітик, блогер Сергій Фурса.

Удар по нафтотерміналу у Ленінградській області. Фото: з відкритих джерел

"Буде знов розповідати, як Захід загниває, а російські пенсіонери живуть краще кожного дня і німецькі їм заздрять. Наздоганяють Америку. І немає кращого інвестиційного клімату, ніж в Росії. Особливо для співробітників ФСБ", – зазначив аналітик.

За його словами, українські представники також вирішили долучитись. Представляють там дуже гарячий нині сектор українського міл-теху. Наш основний драйвер економічного зростання і інвестиційної цікавості.

Сергій Фурса наголошує, не можна було пропустити таку площадку. Показати інвесторам можливості, зацікавити їх. Цікаво, що краще ілюструє це зібрання, візит добрих дронів на околиці Пітера із наступним запаленням нафтових терміналів, чи спеціальний гість цього збіговиська, румунський персонаж Андрю Тейт, відомий мізогоніст, торговець людьми і гвалтівник.

"Хоча, з іншого боку, економічні форуми мають демонструвати реальність. І реальність тепер така. Економічні форуми над держави тепер такі... – зазначив Сергій Фурса.

Читайте також на порталі "Коментарі" — невідомі безпілотники вдарили по нафтовому терміналу в порту Санкт-Петербурга, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. На ранок вибухи продовжилися і вогонь поширився ще сильніше.

Атака на порт у Петербурзі розпочалася у ніч проти 3 червня. Після попередження про дронову небезпеку в порту міста почало вибухати. У Мережі поширили багато кадрів з місця НП – на відео чути сильні бавовни та помітно сильне загоряння, яке супроводжується товстими стовпами чорного диму.



