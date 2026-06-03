Российский диктатор Владимир Путин проводит в Питере свой любимый экономический форум, с черной икрой, блек джеком и избранными гостями с Запада. Витрина России для богатых. И тех, кому не стыдно. Даже Трамп прислал туда к нему какого-нибудь помощника – главного дворника Белого Дома. Об этом рассказал финансовый аналитик, блоггер Сергей Фурса.

Удар по нефтетерминалу в Ленинградской области. Фото: из открытых источников

"Будет снова рассказывать, как Запад загнивает, а российские пенсионеры живут лучше каждый день и немецкие им завидуют. Догоняют Америку. И нет лучшего инвестиционного климата, чем в России. Особенно для сотрудников ФСБ", – отметил аналитик.

По его словам, украинские представители также решили приобщиться. Представляют там очень горячий ныне сектор украинского мил-теха. Наш основной драйвер экономического роста и инвестиционного любопытства.

Сергей Фурса подчеркивает, что нельзя было пропустить такую площадку. Показать инвесторам возможности, заинтересовать их. Интересно, что лучше иллюстрирует это собрание, визит хороших дронов на окраине Питера с последующим зажиганием нефтяных терминалов или специальный гость этого сборища, румынский персонаж Андрей Тейт, известный мизогонист, торговец людьми и насильник.

"Хотя, с другой стороны, экономические форумы должны демонстрировать реальность. И реальность теперь такова. Экономические форумы над государством теперь таковы... – отметил Сергей Фурса.

Читайте на портале "Комментарии" — неизвестные беспилотники ударили по нефтяному терминалу в порту Санкт-Петербурга, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. К утру взрывы продолжились и огонь распространился еще сильнее.

Атака на порт в Петербурге началась в ночь на 3 июня. После предупреждения о дроновой опасности в порту города начало взрываться. В Сети распространили много кадров с места ЧП – на видео слышны сильные хлопка и заметно сильное возгорание, сопровождаемое толстыми столбами черного дыма.



