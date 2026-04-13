Петер Мадяр жорстоко розкритикував Орбана: з ким планує зустріч

Новообраний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Україна є жертвою війни і ніхто не має права диктувати їй умови миру

13 квітня 2026, 17:36
Ткачова Марія

Новообраний премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Україна є жертвою повномасштабної війни, а зовнішні сили не мають права нав’язувати їй умови завершення конфлікту.

Петер Мадяр планує зустрітися з Зеленським

За його словами, більшість угорців розуміє, що саме Україна стала об’єктом агресії, і питання миру має вирішуватися виключно за участі української сторони.

Водночас Мадяр розкритикував політичну риторику в Угорщині, натякнувши на позицію колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана. Він заявив, що заяви, які суперечать цьому підходу, є лицемірними, адже жодна країна не погодилася б відмовитися від власних територій.

Політик також наголосив, що одним із ключових питань для нормалізації відносин між Україною та Угорщиною залишається врегулювання прав угорської меншини, яка проживає на українській території.

За його словами, обидві сторони раніше демонстрували готовність вирішити це питання, однак не змогли досягти спільного рішення.

Мадяр додав, що чинна влада Угорщини використовує тему відносин з Україною у внутрішньополітичних цілях.

Окрім цього, він заявив про намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для налагодження відносин між країнами.

Політик підкреслив, що виступає за союзницькі, а за можливості — і дружні відносини з усіма сусідніми державами, включно з Україною.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Петер Мадяр, новообраний прем'єр-міністр Угорщини, переконаний, що Україна не зможе приєднатися до Європейського Союзу за спрощеною чи прискореною процедурою. На його думку, прийняття держави, яка перебуває у стані активного воєнного конфлікту, наразі є неможливим.



Джерело: https://telex.hu/belfold/2026/04/13/parlamenti-valasztas-tisza-magyar-peter-gyozelem-fidesz-orban-viktor-ketharmad
