Петер Мадяр жестоко раскритиковал Орбана: с кем планирует встречу

Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Украина является жертвой полномасштабной войны, а внешние силы не вправе навязывать ей условия завершения конфликта.

Петер Мадяр планирует встретиться с Зеленским

По его словам, большинство венгров понимают, что именно Украина стала объектом агрессии, и вопрос мира должен решаться исключительно с участием украинской стороны.

В то же время Мадяр раскритиковал политическую риторику в Венгрии, намекнув на позицию бывшего премьер-министра Виктора Орбана . Он заявил, что противоречащие этому подходу заявления являются лицемерными, ведь ни одна страна не согласилась бы отказаться от собственных территорий.

Политик также отметил, что одним из ключевых вопросов нормализации отношений между Украиной и Венгрией остается урегулирование прав венгерского меньшинства, проживающего на украинской территории.

По его словам, обе стороны ранее демонстрировали готовность решить этот вопрос, однако не смогли достичь совместного решения.

Мадяр добавил, что действующая власть Венгрии использует тему отношений с Украиной во внутриполитических целях.

Кроме того, он заявил о намерении встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для налаживания отношений между странами.

Политик подчеркнул, что выступает за союзнические, а при возможности — и дружеские отношения со всеми соседними государствами, включая Украину.

