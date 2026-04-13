logo

BTC/USD

71807

ETH/USD

2208.58

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Петер Мадяр жестоко раскритиковал Орбана: с кем планирует встречу
commentss НОВОСТИ Все новости

Петер Мадяр жестоко раскритиковал Орбана: с кем планирует встречу

Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Украина является жертвой войны и никто не имеет права диктовать ей условия мира

13 апреля 2026, 17:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Украина является жертвой полномасштабной войны, а внешние силы не вправе навязывать ей условия завершения конфликта.

Петер Мадяр жестоко раскритиковал Орбана: с кем планирует встречу

Петер Мадяр планирует встретиться с Зеленским

По его словам, большинство венгров понимают, что именно Украина стала объектом агрессии, и вопрос мира должен решаться исключительно с участием украинской стороны.

В то же время Мадяр раскритиковал политическую риторику в Венгрии, намекнув на позицию бывшего премьер-министра Виктора Орбана . Он заявил, что противоречащие этому подходу заявления являются лицемерными, ведь ни одна страна не согласилась бы отказаться от собственных территорий.

Политик также отметил, что одним из ключевых вопросов нормализации отношений между Украиной и Венгрией остается урегулирование прав венгерского меньшинства, проживающего на украинской территории.

По его словам, обе стороны ранее демонстрировали готовность решить этот вопрос, однако не смогли достичь совместного решения.

Мадяр добавил, что действующая власть Венгрии использует тему отношений с Украиной во внутриполитических целях.

Кроме того, он заявил о намерении встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для налаживания отношений между странами.

Политик подчеркнул, что выступает за союзнические, а при возможности — и дружеские отношения со всеми соседними государствами, включая Украину.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Петер Мадяр, новоизбранный премьер-министр Венгрии, убежден, что Украина не сможет присоединиться к Европейскому Союзу по упрощенной или ускоренной процедуре. По его мнению, принятие государства, которое находится в состоянии активного военного конфликта, пока невозможно.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://telex.hu/belfold/2026/04/13/parlamenti-valasztas-tisza-magyar-peter-gyozelem-fidesz-orban-viktor-ketharmad
Теги:

Новости

Все новости