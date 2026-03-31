"Перші втрати українських військових на Близькому Сході": що відомо

Російська пропаганда запустила чергову інформаційну атаку, розповсюджуючи вигадані дані про нібито загибель українських військовослужбовців на Близькому Сході. Для створення ілюзії правдивості ворожі ресурси оприлюднили світлину "загиблого в ОАЕ", проте ця інформація є цілковитою фальсифікацією.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, підставою для фейку стало реальне фото українського захисника Миколи Сищика, який віддав життя за Україну ще в липні 2024 року. Щоб ввести аудиторію в оману, пропагандисти вдалися до технологічних маніпуляцій.





"За допомогою штучного інтелекту ворог "омолодив" обличчя загиблого військового та змінив ім’я, намагаючись видати його за жертву удару в ОАЕ", — наголошують у ЦПД.

Головна підступність цієї кампанії полягає не лише у використанні ШІ, а й у цинічній експлуатації пам’яті про полеглого героя. Фахівці пояснюють, що ключовим завданням таких вкидів є підрив довіри до міжнародних партнерів України.

"Мета подібних фейків — дискредитація міжнародної співпраці України шляхом створення ілюзії "марних втрат"", — підсумували у відомстві.

Закликаємо громадян довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірені дані, які стають інструментом у руках ворожої пропаганди.

