Война с Россией "Первые потери украинских военных на Ближнем Востоке": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

"Первые потери украинских военных на Ближнем Востоке": что известно

Фейк об «потерях в Эмиратах»: как враг исказил историю павшего воина Николая Сищика

31 марта 2026, 21:24
Недилько Ксения

Российская пропаганда запустила очередную информационную атаку, распространяя вымышленные данные о якобы гибели украинских военнослужащих на Ближнем Востоке. Для создания иллюзии правдивости враждебные ресурсы обнародовали фотографию "погибшего в ОАЭ", однако эта информация является фальсификацией.

"Первые потери украинских военных на Ближнем Востоке": что известно

Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, основанием для фейка стало реальное фото украинского защитника Николая Сищика, отдавшего жизнь за Украину еще в июле 2024 года. Чтобы ввести аудиторию в заблуждение, пропагандисты прибегли к технологическим манипуляциям.

”Первые потери украинских военных на Ближнем Востоке”: что известно - фото 2


"С помощью искусственного интеллекта враг "омолодил" лицо погибшего военного и сменил имя, пытаясь выдать его за жертву удара в ОАЭ", — подчеркивают в ЦПД.

Главное коварство этой кампании заключается не только в использовании ИИ, но и в циничной эксплуатации памяти о павших героях. Специалисты объясняют, что ключевой задачей таких вбросов является подрыв доверия к международным партнерам Украины.

"Цель подобных фейков — дискредитация международного сотрудничества Украины путем создания иллюзии "пустых потерь"", — подытожили в ведомстве.

Призываем граждан доверять только официальным источникам и не распространять непроверенные данные, становящиеся инструментом в руках враждебной пропаганды.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская пропаганда запустила очередную волну дезинформации, утверждая, что Владимир Зеленский якобы владеет 1% акций фармацевтического гиганта AstraZeneca. Первоисточником этой "сенсации" стало малоизвестное издание Insider UK, на которое впоследствии стали массово ссылаться российские медиа и сети Telegram-каналов.



