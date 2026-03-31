"Первые потери украинских военных на Ближнем Востоке": что известно

Российская пропаганда запустила очередную информационную атаку, распространяя вымышленные данные о якобы гибели украинских военнослужащих на Ближнем Востоке. Для создания иллюзии правдивости враждебные ресурсы обнародовали фотографию "погибшего в ОАЭ", однако эта информация является фальсификацией.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, основанием для фейка стало реальное фото украинского защитника Николая Сищика, отдавшего жизнь за Украину еще в июле 2024 года. Чтобы ввести аудиторию в заблуждение, пропагандисты прибегли к технологическим манипуляциям.





"С помощью искусственного интеллекта враг "омолодил" лицо погибшего военного и сменил имя, пытаясь выдать его за жертву удара в ОАЭ", — подчеркивают в ЦПД.

Главное коварство этой кампании заключается не только в использовании ИИ, но и в циничной эксплуатации памяти о павших героях. Специалисты объясняют, что ключевой задачей таких вбросов является подрыв доверия к международным партнерам Украины.

"Цель подобных фейков — дискредитация международного сотрудничества Украины путем создания иллюзии "пустых потерь"", — подытожили в ведомстве.

Призываем граждан доверять только официальным источникам и не распространять непроверенные данные, становящиеся инструментом в руках враждебной пропаганды.

